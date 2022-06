T-shirty i robocze szorty – najlepsze do pracy w upalne dni

Lato zbliża się dużymi krokami. W związku z tym – czy to na budowie czy w warsztacie – najpóźniej po pierwszym upalnym dniu zmieniają się gwałtownie wymagania dotyczące odzieży roboczej. Nosi się krótsze spodnie, a górna odzież jest lżejsza. Trudno jest całkowicie uchronić się przed upałem, ale na gorące letnie dni trzeba mieć odpowiedni strój.

Lekki ubiór do ciężkich prac

Na szczęście można skorzystać z przewiewnych, wygodnych w noszeniu szortów roboczych z kolekcji odzieży roboczej MEWA DYNAMIC Construct, DYNAMIC Industry czy też MEWA Move, które przeznaczone są dla pracowników różnych branż. Użytkownik ma do dyspozycji szeroki wybór t-shirtów i koszulek MEWA BASICS. Zarówno podczas prac wykonywanych na zewnątrz, jak i w rozgrzanym warsztacie, dobrze jest mieć na sobie odzież z lekkich, oddychających, wysokiej jakości materiałów. Wraz z nadejściem lata i pojawienia się wysokich temperatur koniecznością staje się zamiana kurtki i długich spodni na przewiewne t-shirty i robocze szorty. To zrozumiałe – każdy, kto chce mieć dobre wyniki w pracy, powinien być ubrany stosownie do panujących aktualne warunków pogodowych. A samopoczucie w upalne dni zawsze jest lepsze, jeżeli w ubraniu nie jest zbyt gorąco.

Krótkie spodnie – to jest to!

Najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku są dostosowane do tej pory roku szorty robocze MEWA. Nie zaszkodzi, jak będą miały modny krój, co jest szczególnie istotne właśnie w lecie, kiedy pracownicy wykonują dużo prac na zewnątrz i są widziani przez wiele osób. Szorty robocze z różnych materiałów są przewiewne, lekkie, funkcjonalne i przy tym wytrzymałe. Szczególnie nadają się do noszenia przez osoby zatrudnione w budownictwie czy warsztatach samochodowych oraz pracujące w takich zawodach jak elektryk, malarz czy stolarz. Inspirowane odzieżą sportową, szorty MEWA są bardzo praktyczne i mają tak indywidulny charakter, jak ich właściciele. Jednocześnie pełną swobodę ruchów. Liczne kieszenie zapewniają oferują miejsca na narzędzia i rzeczy osobiste. Ergonomiczny krój szortów roboczych gwarantuje duży komfort noszenia przez cały długi dzień pracy.

T-shirty i koszulki polo – nowoczesny styl i wysoko zaawansowana technologia

Już Marlon Brando przyciągał wzrok ściśle dopasowanym do jego sylwetki t-shirtem, który nosił swego czasu. Ale osoby, które cenią sobie przede wszystkim przewiewną odzież i niekoniecznie pragną prężyć mięśnie w obcisłych strojach, mają do wyboru t-shirty, koszulki polo, bluzy o sportowym kroju oraz koszule z kolekcji MEWA BASICS. Bez względu jednak na to, czy będzie to koszulka na każdą okazję, czy też uzupełnienie odzieży roboczej, elementy z kolekcji MEWA BASICS mają ze sobą wiele wspólnego – są funkcjonalne i nadzwyczaj wygodne. Wysokiej jakości przyjemna w dotyku mieszanka bawełny sprawia, że koszulki te nawet przy wyższych temperaturach zapewniają dobre samopoczucie noszącym je osobom i przyciągają wzrok otoczenia zarówno w pracy, jak i podczas rekreacji.

Wybierać można spośród koszulek w różnych fasonach, w 18 modnych kolorach, z kieszonką na piersi lub bez. Bardzo na czasie są nowe koszulki polo MEWA BASICS AIR. To naprawdę zaawansowana technologia, a upalne dni wymagają stosowania innowacyjnych tkanin, które nadają odzieży sportowy i modny charakter, działają termoregulacyjnie i sprawiają, że jest ona oddychająca i opóźnia proces pocenia się.

Dobrze wyglądać każdego dnia

Codzienną dostępność świeżej i czystej odzieży dla pracowników gwarantuje serwis wynajmu odzieży firmy MEWA, która dostarcza czyste ubrania, odbiera brudne, pierze je i ponowne – już czyste – dostarcza użytkownikom. To pozwala zaoszczędzić wiele cennego czasu i nakładów związanych z zakupem, praniem, czyszczeniem czy konserwacją odzieży roboczej. Dzięki temu właściciel danego zakładu nie musi się już o nic więcej martwić – te obowiązki przejmuje za niego usługodawca, firma MEWA.

Pod koniec upalnego dnia każdy z pewnością stwierdzi, że lato może być dość dokuczliwe. Ale w szortach roboczych i t-shirtach MEWA nawet najcięższa praca daje się wykonać o wiele łatwiej i pracownik także po całodniowym wysiłku dobrze wygląda w takiej odzieży, a stanowisko pracy jest niczym wybieg służący do prezentacji najnowszych modowych trendów.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.