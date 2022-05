Mieszko Guć dołącza do Httpool Polska i obejmuje stanowisko TikTok Client Partner

Mieszko Guć rozpoczyna pracę w Httpool Polska, wzmacniając zespół TikToka. Obejmuje stanowisko TikTok Client Partner, raportować będzie do Adama Puchalskiego, Strategic Sales Lead.

Mieszko Guć ma 10-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją przygodę z mediami rozpoczął w firmie Trójmiasto.pl. Pracował również w Grupie Netsprint jako Global Key Account Manager i w agencji Vyral jako Account Manager.

W Httpool Polska, na stanowisku TikTok Client Partner, zajmie się budowaniem relacji z obecnymi i nowymi klientami oraz wsparciem sprzedaży kampanii na platformie TikTok.

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, LinkedIn, Snapchat, Warner Music, Outbrain czy Brainly – reprezentuje je w ponad 30 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 25 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 70 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania dla marketerów, by maksymalizować ich ROI.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.