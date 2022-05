GROUPM OGŁASZA KOLEJNE KROKI W SWOJEJ TRANSFORMACJI Z ROZSZERZONYMI USŁUGAMI AGENCJI I UJEDNOLICONEJ ORGANIZACJI WYDAJNOŚCI

Essence i MediaCom łączą się, tworząc EssenceMediacom. GroupM uruchamiając GroupM Nexus buduje globalną przewagę konkurencyjną w performance marketingu.

Mindshare finalizuje integrację z globalną agencją performance Neo

GroupM, platforma technologiczna i negocjacyjna należąca do WPP, ogłosiła dziś najnowsze kroki swojej transformacji mającej na celu przyspieszenie innowacji dla klientów i uproszczenie jej działalności. W wyniku ruchów, które mają swoje źródło w uruchomieniu Choreograph, globalnej firmy WPP zajmującej się danymi i technologią, w kwietniu 2021 r., Essence łączy się z MediaCom a Mindshare z Neo tworząc w ten sposób nową, silną, wielokanałową platformę performance marketingową zatrudniającą 9000 pracowników, opartą na technologii AI.

Essence i MediaCom połączą się, tworząc EssenceMediacom, nową agencję oferującą połączenie cyfrowego i opartego na danych DNA Essence ze skalowalnym, wielokanałowym audience planningiem i strategiczną wiedzą o mediach MediaCom.

Wiodące na rynku kompetencje i rozwiązania oferowane przez Finecast, Xaxis i GroupM Services — globalną społeczność ekspertów GroupM — zostaną połączone w GroupM Nexus, wiodącą na świecie organizację specjalizującą się w zapewnianiu najlepszej wydajności w mediach.

Mindshare zakończy integrację z globalną agencją performance’ową Neo, zapewniając klientom szerszy zakres transformacyjnych usług mediowych.

Nick Lawson (globalny CEO MediaCom) poprowadzi nowo utworzoną EssenceMediacom jako Global CEO. Kyoko Matsushita, po ośmiu latach pracy w Essence, zostaje awansowana na stanowisko CEO WPP w Japonii, ponieważ firma nadal inwestuje w rozwijające się, szybko rozwijające się rynki. Nicolas Bidon (globalny CEO Xaxis) będzie nadzorował GroupM Nexus jako globalny CEO.

Christian Juhl, globalny CEO GroupM, mówi: „Z pasją podchodzimy do możliwości, jakie daje nam technologia, aby pomóc naszym klientom w ciągłych zmianach i osiąganiu celów rozwoju. Przyszłość marketingu jest zorientowana na wyniki, wspierana przez planowanie ukierunkowane na odbiorców i ciągłe ulepszanie standardów wydajności z wykorzystaniem AI. Poprzez GroupM Nexus, Mindshare, Wavemaker i EssenceMediacom budujemy przyszłość opartą na technologii, ramię w ramię z naszymi klientami, odpowiadając za cele rozwojowe reklamodawców i naszą wizję ekosystemu reklamowego, która jest odpowiednia dla każdego. Chciałbym również pogratulować Kyoko, która rozwinęła i wzmocniła Essence jako Global CEO, jej ekscytującej nowej roli jako CEO WPP w Japonii. Będziemy nadal ściśle współpracować, aby wzmocnić pozycję naszych agencji w regionie APAC”.

Joshua Spanier, VP, Marketing w Google, powiedział: „Nasza długoterminowa współpraca z Essence, uzupełniona o Mediacom, pomaga nam w realizacji naszych ambitnych celów marketingowych.

Połączenie inteligentnych insightów, analitycznego rygoru i ekspansywnego myślenia kreatywnego, skalowalnych na całym świecie, otwiera nowe możliwości i zapewnia większą siłę; jesteśmy podekscytowani kolejnym krokiem naprzód w naszej współpracy”.

Luis Di Como, Executive Vice President Global Media w Unilever, mówi: „Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki konsumenci żyją, bawią się i robią zakupy, i tym samym szybko przekształca naszą branżę. Konwergencja mediów, rozrywki i handlu w środowiskach cyfrowych umożliwia nam budowanie marek i konwersję na sprzedaż. Aby jednak zapewnić konsumentom bezproblemowe doświadczenie, jako branża musimy wykorzystywać nowe umiejętności i wiedzę oraz nowe sposoby pracy. Zachęcająco działają na nas zmiany ogłoszone dzisiaj przez GroupM, które zapewnią większą integrację między marketingiem opartym na danych, multikanałowym audience planningiem, performance i strategiczną wiedzą mediową”.

Powstaje EssenceMediacom: 10 000 pracownik ó w w 125 biurach w 2023 r.

Stworzona, aby wspierać rozwój klientów na całym świecie dzięki zwinnej reakcji na szybko zmieniający się krajobraz mediów, EssenceMediacom łączy cyfrowe i oparte na danych DNA firmy Essence z zapewnianym przez Mediacom skalowalnym wielokanałowym audience planningiem i strategicznym know-how na temat mediów.

Klienci będą mogli wykorzystać rozszerzoną globalną organizację tworzoną przez dwie agencje, które stanowią strategiczne uzupełnienie, stworzone specjalnie w celu wzmocnienia wzrostu klientów. Essence i MediaCom już korzystają z tego modelu operacyjnego dla trzech obsługiwanych globalnych klientów: Google, Mars i NBCUniversal.

Połączenie Essence i MediaCom opiera się na silnym wzroście biznesowym obu agencji. COMvergence uplasowała MediaCom na pierwszym miejscu w branży z 2,87 mld USD pod względem wartości wygranych w 2021 r. budżetów, podczas gdy Essence nadal się rozwija i rozszerza swoje kompetencje z Google i innymi kluczowymi klientami.

Nick Lawson, CEO EssenceMediacom, powiedział: „Utworzenie EssenceMediacom opiera się na silnych i sprawdzonych relacjach między agencjami, aby stworzyć model agencji, którego nasi klienci oczekują na przyszłość — oparty na znakomitej strategii i możliwościach budowania marki oraz pionierskiej wiedzy cyfrowej. EssenceMediacom nie tylko pomoże naszym klientom zobaczyć szerszy obraz i na nowo wyobrazić sobie możliwości; zapewni również naszym pracownikom możliwość podnoszenia umiejętności i szkolenia w nowych obszarach, co dodatkowo wzbogaci i wzmocni ich kariery”.

Kyoko Matsushita mówi: „Dzisiejsi globalni marketerzy potrzebują zarówno zwinności, jak i skali od swoich partnerów agencyjnych, aby właściwie wspierać swoje biznesy na rynkach międzynarodowych. Połączenie Essence i MediaCom – każda z własną historią – stworzy prawdziwie wyjątkowe połączenie zwinnej innowacji i globalnej skali w jednej agencji”.

GroupM Nexus rozpocznie działalność jako globalna organizacja z 9000 praktyk ó w cyfrowych i technologicznych obsługujących wszystkie rynki

GroupM Nexus będzie składać się z 9000 praktyków na całym świecie, wspólnie odpowiedzialnych za wdrożenia ponad 2 milionów kampanii zarządzanych przez GroupM każdego roku. Ta globalna społeczność reprezentuje wiodący w branży zespół ekspertów w zakresie kanałów marketingowych, optymalizacji wielokanałowej z wykorzystaniem AI oraz technologii i oprogramowaniu opartych na danych.

GroupM Nexus łączy Addressable kontent i TV GroupM, technologię AI (Copilot) oraz rozwiązania omnichannelowe Finecast, Xaxis i GroupM Services w całość. Globalna organizacja będzie wspierana przez nową wielokanałową platformę performance i międzynarodowe huby, tak by wyznaczać nowe wzorce w zakresie innowacji efektywności i skuteczności dla agencji wchodzących w skład GroupM i klientów.

Nicolas Bidon, CEO GroupM Nexus, powiedział: „GroupM Nexus łączy talenty mediowe, doskonałość usług cyfrowych, nowatorską technologię AI oraz unikalne skalowalne partnerstwo w nową, wielokanałową organizację performance w jednym celu: wzmocnienia siły naszych pracowników, naszych agencji oraz reprezentowanych przez nich niesamowitych marek. Nie możemy doczekać się, aby wspólnie wprowadzać innowacje i otwierać nowe możliwości dla każdego.

Mindshare finalizuje integrację 1200 performance’owych ekspert ó w i konsultant ó w Neo oraz usług digital-first w swoją globalną ofer tę

Mindshare i Neo będą działać pod marką Mindshare, ale zachowają i będą skalować model operacyjny Neo, koncentrujący się na rozwiązaniach performance, i włączą go do pełnej oferty Mindshare. 1200 ekspertów i konsultantów digital-first i performance Neo zostanie zintegrowanych z 10 000 specjalistów od mediów w Mindshare, a usługi digital-first Neo zostaną w pełni włączone do oferty Mindshare i GroupM.

COMvergence uplasowało Mindshare na trzecim miejscu w globalnym rankingu new businessów za rok 2021 z 2 mld dolarów w kategorii przychodów z nowo pozyskanych i utrzymanych klientów. Mindshare został również niedawno uznany za nr 1 Media Agency Network w WARC Media 100 rankings, trzeci rok z rzędu.

Adam Gerhart, globalny dyrektor generalny Mindshare, powiedział: „To podróż, którą odbyliśmy przez ostatni rok z wieloma klientami, którzy domagali się bardziej zróżnicowanych usług mediowych, aby napędzać swój rozwój. Fuzja zapewnia bezproblemowy dostęp do możliwości digital-first Neo i nieustanną koncentrację na modelach efektywnościowych. Dla naszych zespołów oznacza to większą możliwość i zdolność wzmocnienia na całym świecie. Cieszę się, że mogę współpracować z CEO Neo, Nasreen Madhany, gdy kończymy integrację obu firm i wspólnie wkraczamy w nową przyszłość”.

„Na polskim rynku rozpoczyna działalność struktura GroupM Nexus, łącząca rozwiązania z obszaru programmatic, addressable TV, content oraz influencer marketingowych dostarczanych przez zespoły Xaxis Finecast, Inca i Plista oraz GroupM Services (dział odpowiedzialny za rozwój technologiczny i za prowadzenie działań w biddable media). Wszystkie zespoły zachowają swoją operacyjną integralność a za zarządzanie tymi zespołami niezmiennie będą odpowiedzialni Daria Sacha, COO GroupM i Tomasz Piątkowski, CDO GroupM. Rebranding na EssenceMediacom będzie miał miejsce na wszystkich rynkach od 2023 roku. Agencja Neo nie prowadzi działalności w ramach Mindshare w Polsce” – mówi Izabela Albrychiewicz, CEO polskiego oddziału GroupM.