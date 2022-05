Centra obróbkowe: 3- osiowe, 5-osiowe oraz do obróbki grafitu – nowa wersja dla wszystkich

Koncentrująca się na branży produkcji narzędzi i form firma TAKUMI, produkująca wysoce precyzyjne i uniwersalne centra obróbkowe, wprowadziła kolejne udoskonalenia całego parku maszynowego, wdrażając rozwiązania nowe i rozwojowe.

Każdy model w parku maszyn, na który składają się 3-osiowe centra serii V i VC, 3-osiowe centra bramowe serii H i BC, 5-osiowe centra serii U, UB i UC oraz centra do obróbki grafitu serii G, może zostać jeszcze lepiej zaadaptowany do danego zastosowania. Po pierwsze, hierarchizacja wielkości maszyn została precyzyjniej dostosowana do potrzeb rynku – przykładem jest tu nowe urządzenie H 6 ukierunkowane na dynamiczną obróbkę mniejszych elementów z zastosowaniem wrzecion szybkoobrotowych.

Komponenty produkcji europejskiej

Po drugie, użytkownik może skorzystać z różnych udoskonaleń wyposażenia standardowego i opcjonalnego. Na przykład dla urządzeń 3-osiowych nowego typoszeregu BC można wybrać różne wrzeciona lub skonfigurować wymienne głowice, na przykład do wykonywania obróbki bocznej za pomocą głowicy kątowej. Jednocześnie opcjonalnie można wybrać produkt z puli w pełni zintegrowanych głowic 5-osiowych i w ten sposób w systemie modułowym konfigurować dane urządzenie w jeszcze bardziej swobodny sposób. Oprócz różnych typów głowic frezujących i wrzecion oraz wartości dotyczących wydajności, można również dobrać uchwyty HSK63, HSK100, SK i BT. W każdym przypadku stosowane są komponenty produkcji europejskiej gwarantujące dokładność i niezawodność. Dotyczy to również prowadnic liniowych i rolkowych, zapewniających precyzję nawet przy dużych obciążeniach. Realizowana przez sterowanie Heidenhain koordynacja wszystkich komponentów obejmuje również technologię napędową producenta i liniały szklane.

Możliwość załadunku z przodu, z boku i od góry

Równie ważny jest fakt, że modernizacja poprawiła dostępność i łatwość obsługi: centra obróbki można ładować i rozładowywać od przodu, z boku i – w przypadku maszyn bramowych – od góry. Równocześnie obszary do konserwacji pozostają łatwo dostępne. Wytrzymałe, sztywne i precyzyjnie zaprojektowane produkty z oferty Takumi charakteryzują się wysokim tłumieniem mechanicznym i stabilnością termiczną. Dzięki temu można przy ich pomocy realizować zarówno obróbkę zgrubną, jak i wykończeniową o wysokiej jakości powierzchni. Maszyny posiadające w standardzie szeroki zakres funkcji i oferowane są w doskonałej relacji ceny do jakości.

Centra obróbkowe ze stołem krzyżowym: precyzja przy uniwersalnym zakresie zastosowań w produkcji o wysokiej precyzji.

3-osiowe bramowe centra obróbkowe o wysokiej sztywności: możliwość obróbki elementów o dużej masie oraz małych części w mikroformach.

Nowy typoszereg BC z podwójnym stojakiem: wymienne głowice są dodatkowym atutem pod kątem różnorodności zastosowań.