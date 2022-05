Marta Jaskuła przechodzi z Polska Press do Httpool, zajmie się obsługą kampanii na platformie Snapchat

Pracę w Httpool Polska rozpoczyna Marta Jaskuła, która wzmacnia zespół Snapchata. Obejmuje stanowisko Snapchat Client Partner, podlegać będzie Annie Stanisławskiej, Sales Lead.

Marta Jaskuła ma 12-letnie doświadczenie w branży marketingu i reklamy. Karierę zaczynała w 2010 r. w Grupie Wydawniczej Polskapresse, początkowo jako Junior Sales Executive, następnie Sales Executive; następnie pracowała w OMD / Omnicom Media Group, jako Business Development Specialist. W latach 2013-2016 była zatrudniona w polskim oddziale Shiseido Deutschland GmbH – jako Digital Marketing Specialist, a w latach 2016-2019 prowadziła własną agencję MJ Consulting.

Bezpośrednio przed przejściem do Httpool Polska pracowała – od 2019 roku – w Grupie Polska Press, jako Key Account Manager. W Httpool Polska obejmuje stanowisko Client Partner Snapchat.

W zakresie jej kompetencji znajdzie się budowanie relacji z obecnymi i nowymi klientami oraz wsparcie sprzedaży kampanii na platformie Snapchat.

Marta Jaskuła jest absolwentką studiów magisterskich na AWF w Poznaniu (kierunek: turystyka i rekreacja) oraz studiowała także podyplomowo na SGH w Warszawie (kierunek: marketing internetowy).

– Zgodnie z planami i zapowiedziami rok 2022 jest dla nas czasem mocnej rozbudowy zespołu. Większość platform social mediowych, z którymi współpracujemy, stale odnotowuje dynamiczne wzrosty, a równolegle rośnie zainteresowanie marketerów ich wykorzystywaniem w komunikacji. Cieszę się, że Marta, która ma doświadczenie zarówno w marketingu, jak i w pracy z klientem, wzmacnia team zajmujący się kampaniami marketingowymi na platformie Snapchat, bo jest to medium z ogromnym potencjałem, który reklamodawcy w Polsce zaczynają coraz mocniej dostrzegać – komentuje Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

