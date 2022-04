DoubleVerify uzyskuje akredytację MRC na niezależne zewnętrzne raportowanie Viewability reklam w YouTube

DoubleVerify (“DV”) (NYSE: DV), wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru i analityki mediów cyfrowych, ogłosiła dzisiaj, że jako pierwsza uzyskała akredytację organizacji Media Rating Council (MRC) na niezależne zewnętrzne raportowanie widoczności (Viewability) filmów reklamowych w YouTube na komputerach i urządzeniach mobilnych (internet mobilny i aplikacja) za pomocą Google Ads Data Hub (ADH).

YouTube to kanał o kluczowym znaczeniu dla reklamodawców, w kontekście dotarcia do ich klientów i potencjalnych klientów. Według badań eMarketer około 75% amerykańskich internautów korzysta z treści na YouTube. W Polsce według badania Mediapanel w lutym br. YouTube miał ok. 25,6 mln użytkowników, którzy spędzili w nim przeciętnie w ciągu miesiąca 15,5 godziny).

Według Statista, w 2021 roku przez ten kanał w skali globalnej przepłynęło ponad 28 miliardów dolarów w budżetach reklamowych. Ads Data Hub umożliwia niestandardową analizę reklam pod kątem różnych wskaźników, jednocześnie chroniąc prywatność użytkowników. Przyznanie przez MRC akredytacji firmie DoubleVerify w zakresie pomiarów i raportowania widoczności (Viewability) kampanii wideo za pomocą Ads Data Hub jest istotnym osiągnięciem, szczególnie w zintegrowanym raportowaniu przez zewnętrzny podmiot.

– Jesteśmy w DoubleVerify bardzo dumni, że możemy dostarczać niezależne raporty Viewability dotyczące YouTube poprzez Ads Data Hub i że jako pierwsi zdobywamy akredytację MRC na ten obszar działań – mówi Mark Zagorski, CEO DoubleVerify – Naszą misją jest zapewnienie reklamodawcom jasności, której potrzebują, aby mieć pewność co do swoich inwestycji w media we wszystkich kanałach, zwłaszcza że kwestie związane z prywatnością danych wciąż ewoluują, co nie pozostaje bez wpływu na rynek pomiarów kampanii reklamowych.

Akredytacja MRC DV dotyczy pomiarów reklam wyświetlanych na komputerach (desktopach) i urządzeniach mobilnych (internet i aplikacje). Obejmuje kluczowe platformy zakupowe YouTube’a, w tym Google Ads, DV360 i YouTube Reserve. Formaty reklam objęte akredytacją to reklamy In-Stream (zarówno te możliwe do pominięcia, jaki i te niemożliwe do pominięcia oraz standardowe), In-Stream Select i Bumper Ads.

– Marketerzy przywiązują dużą wagę do niezależnych raportów zewnętrznych dotyczących efektywności ich inwestycji reklamowych – komentuje George W. Ivie, Executive Director and CEO w MRC – Ta akredytacja jest wynikiem audytu MRC w DoubleVerify pod kątem obliczeń i raportowania na podstawie danych YouTube, do których uzyskano dostęp z Google Ads Data Hub, oraz własnego gromadzenia i przetwarzania tych danych przez Google. Gratulujemy DoubleVerify zdobycia takiej pozycji w uznaniu jej zasług w zaspokajaniu kluczowych potrzeb rynkowych.

–Według danych z badania AdEx w 2021 roku wydatki w Polsce na reklamę na platformie Youtube wzrosły o ponad 20%, rok do roku. To sprawia, że weryfikacja jakości emitowanych kampanii staje się coraz ważniejsza. Coraz więcej marketerów to dostrzega i weryfikuje jakościowe wskaźniki KPI w tym kanale – dodaje Hubert Świtalski, Business Director w DoubleVerify Inc., odpowiadający za sprzedaż produktów DoubleVerify w Polsce i regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

Firma DoubleVerify po raz pierwszy otrzymała akredytację MRC w lutym 2013 r. na pakiet usług mierzących jakość wyświetleń i widoczność reklam na komputerach stacjonarnych. W 2015 r. MRC akredytowało DV w zakresie pomiarów widoczności (Viewability) reklam wideo na komputerach i wykrywania nieprawidłowego ruchu (invalid traffic) zarówno w internecie na komputerach, jak i w internecie mobilnym; natomiast w 2017 r. DV otrzymał dodatkową akredytację na wykrywanie nieprawidłowego ruchu w aplikacjach mobilnych.

W 2020 r. MRC rozszerzyło akredytacje DV o pomiary wyświetleń i widoczności oraz raportowanie dotyczące reklam displayowych i wideo na Facebooku i Instagramie. Na początku 2021 r. DV uzyskał akredytację w zakresie pomiaru wyświetleń renderowanych reklam displayowych i wideo oraz zaawansowanego filtrowania nieprawidłowego ruchu (SIVT), w tym oszustw związanych z aplikacjami, w środowisku mediów Connected TV (CTV), a następnie w tym samym roku otrzymał akredytację na filtrowanie wideo, testy porównawcze oraz pełne pomiary Connected TV (CTV).

Kilka tygodni temu firma DV uzyskała akredytację MRC na swój pakiet usług związanych z kampaniami programmatic.

DoubleVerify to wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru i analizy mediów cyfrowych. Misją firmy jest uczynienie ekosystemu reklamy cyfrowej silniejszym i bezpieczniejszym, a tym samym zachowanie uczciwej wymiany wartości między kupującymi i sprzedającymi media cyfrowe. Setki reklamodawców z listy Fortune 500 korzystają na całym świecie z bezstronnych danych i analiz DoubleVerify w celu poprawy jakości i skuteczności kampanii oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji w reklamę cyfrową. Więcej na: www.doubleverify.com