Brainly i Httpool wprowadzają do oferty nowy format reklamowy – Quiz, pierwszą marką która go wykorzystała jest Coca-Cola

Brainly – największa na świecie platforma edukacyjna dla uczniów (i ich rodziców), wywodząca się z Polski, wprowadza do oferty nowy format reklamowy – Quiz. W naszym kraju Brainly współpracuje w zakresie reklamowym na wyłączność z firmą Httpool Polska. Pierwszą marką, która wykorzystała nowy format w swoich działaniach, jeszcze w fazie beta testów, została Coca-Cola.

Wywodząca się z Polski edukacyjna platforma Brainly ma już ponad 350 mln użytkowników na całym świecie. Około 11 mln z nich to użytkownicy polscy. Platforma skierowana jest przede wszystkim do uczniów, ale również do ich rodziców. Główne rynki dla Brainly to oprócz Polski: USA i Ameryka Łacińska, Indie, Indonezja i Brazylia.

Brainly oferuje marketerom standardowe formaty reklamowe oraz formaty premium (full screen, rich media, preroll wideo oraz outstream wideo) oraz dodatkowo specjalne formaty sponsoringowe (stworzenie dedykowanego przedmiotu, rozszerzenie komunikacji o promocję na blogu etc).

Obecnie do oferty platformy wchodzi na stałe nowy format reklamowy – o nazwie “Quiz” – format oferujący potencjalnie bardzo wysokie wskaźniki engagement rate oraz viewability.

– W czasach pogłębiającej się „ślepoty banerowej”, reklamodawcy coraz częściej poszukują rozwiązań, które zwiększają zaangażowanie użytkowników. Odpowiedzią na takie oczekiwania marketerów jest właśnie Quiz, wprowadzony przez platformę Brainly. Jest on formą ankiety, dzięki której klient może zebrać informacje od użytkowników o swoim produkcie bądź usłudze, przy jednoczesnym angażowaniu go w treści i budowaniu świadomości marki. Jest to zatem format, który realizuje kilka celów reklamodawcy. Nie bez znaczenia jest fakt, że ta forma pojawia się na platformie, która umożliwia dotarcie do 92% wszystkich osób uczących się w Polsce i ich rodziców – mówi Anna Stanisławska, Sales Lead, Httpool Polska.

– Zawsze intrygowała mnie droga jaką musi przejść użytkownik z nieświadomego do zaangażowanego. Szczególnie, że marketerzy muszą coraz bardziej się wysilać, by chociażby zwrócić uwagę na swoje treści, które często giną w dżungli innych reklam. Tworząc Quiz na Brainly, chcieliśmy pomóc markom zrobić krok w kierunku użytkownika, by go zaangażować. Pierwsze case’y z testowo zastosowanymi Quizami, pokazują, że ta forma ma duży potencjał, jej engagement rate jest kilkukrotnie wyższy od rynkowych benkchmarków, wysokie jest też viewability. Co więcej, pytaniem marka może zwrócić uwagę na najważniejszą wartość, o jakiej chce mówić konsumentom, a konsument, zastanawiając się nad odpowiedzią, lepiej zapamięta przekaz reklamowy – dodaje Michał Frasiński, Account Director w Brainly.

Pierwszą marką na polskim rynku, która wykorzystała Quiz w swojej kampanii jeszcze w fazie beta-testów, była Coca-Cola.

Httpool Polska współpracuje z Brainly na wyłączność, od 2019 roku, obsługując przede wszystkim polski rynek, ale przygotowywane przez nią kampanie mogą obejmować wszystkie rynki, na których działa Brainly. Wśród marek, które znalazły się w tym czasie w gronie brandów korzystających z platformy Brainly do swoich celów komunikacyjnych są m.in. CocaCola, L’Oreal, H&M, PKO BP, Brita, Cartoon Network, Viacom, Samsung, Komputronik, TVN, Orange, Żabka, FritoLay.

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, LinkedIn, Snapchat, Warner Music, Outbrain czy Brainly – reprezentuje je w ponad 30 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 25 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 70 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania dla marketerów, by maksymalizować ich ROI.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.