WPP: Izabela Albrychiewicz, CEO GroupM Poland i Grzegorz Szczepański, CEO Hill+Knowlton Strategies z tytułami AD WO/MAN 2021

Izabela Albrychiewicz, CEO Group Poland, została uhonorowana tytułem AD WO/MAN 2021 w kategorii “Domy Mediowe”. Grzegorz Szczepański, CEO Hill+Knowlton Strategies otrzymał analogiczny tytuł w kategorii “Agencje PR”. Natomiast w kategorii “Agencje Reklamowe” trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant holdingu WPP – Dawid Szczepaniak, Chief Creative Officer w agencji VMLY&R Poland.

Nagrody w konkursie AD WO/MAN, organizowanym przez magazyn „Press”, zostały przyznane podczas uroczystej gali w czwartek (31.03) wieczorem w Centrum Konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskich. Przedstawiciele agencji reklamowych, mediowych, interaktywnych, agencji PR oraz studiów produkcyjnych, postprodukcyjnych i dźwiękowych wybierali w tym konkursie najlepszych w czterech kategoriach: Agencje mediowe, Agencje reklamowe, Studia produkcyjne oraz Agencje PR. Każda z uczestniczących w plebiscycie firm mogła głosować na osoby z czterech shortlist. Głosujący nie mogli wskazywać i głosować na własnych przedstawicieli.

Izabela Albrychiewicz, CEO GroupM Poland, otrzymała statuetkę AD WO/MAN już po raz trzeci. W 2014 roku, była pierwszą kobietą uhonorowaną tytułem AdMana, a w 2019 roku branża nagrodziła ją tym tytułem po raz drugi.

Tytuł i statuetkę AD WO/MAN 2021 otrzymał także Grzegorz Szczepański, CEO Hill+Knowlton Strategies, w kategorii “Agencje PR”.

W kategorii „Agencje Reklamowe” trzecie miejsce zajął natomiast Dawid Szczepaniak, Chief Creative Officer w agencji VMLY&R Poland, również należącej do holdingu WPP.

Na Gali obecny był globalny CEO holdingu WPP, Mark Read, który po raz pierwszy odwiedził Polskę – przede wszystkim po to, by spotkać się z pracownikami polskimi i relokowanymi z Ukrainy (oraz ich rodzinami), w związku z sytuacją wywołaną agresją Rosji na Ukrainę.

– Gala AD WO/MAN to wyjątkowe wydarzenie, które celebruje sukcesy najlepszych ludzi w świecie reklamy. Tym bardziej, że zwycięzców wybierają ludzie z branży – powiedział na scenie Mark Read, Chief Executive Officer holdingu WPP – To też szalenie ważne, że w tak trudnym czasie możemy poczuć trochę radości. Nasze myśli są oczywiście z ofiarami wojny. Jednak chciałbym też docenić was, Polaków, za to, jak działacie i wspieracie tych najbardziej dotkniętych tą tragedią.

Pełne wyniki tegorocznego konkursu AD WO/MAN:

https://www.press.pl/tresc/70140,jubileuszowy-10_-konkurs-ad-wo-man-2021-rozstrzygniety

W skład WPP w Polsce wchodzą: GroupM, Xaxis, Choreograph, Wavemaker, Mindshare, MediaCom, The&Partnership, VMLY&R, Grey, Ogilvy, Cohn & Wolfe, Hill+Knowlton Strategies, Wunderman Thompson, Gorilla Group.