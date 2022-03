Jak bezpiecznie transportować i przechowywać czyściwa?

Stosowane w trakcie czyszczenia maszyn i urządzeń czyściwa tekstylne często zawierają rozpuszczalniki i płyny czyszczące, jak też oleje. Przez to mogą ulec samozapłonowi, a to może oznaczać zagrożenie pożarem.

Zanieczyszczenia zawarte w zużytym czyściwie mają zdolność do samonagrzewania się i mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i tym samym wytwarzać ciepło, powodujące zapłon czyściwa. Wystarczy niekiedy iskra, by powstał płomień. Ważne jest zatem, by brudnych czyściw nie pozostawiać w otwartych pojemnikach. Należy stosować specjalne, szczelnie zamykane pojemniki..

Firma MEWA opracowała w tym celu bezpieczny pojemnik SaCon, wynajmowany wraz z czyściwami wielokrotnego użytku w ramach tzw. pełnej usługi (dostawa do klienta– odbiór brudnych czyściw – pranie w zakładach firmy MEWA – ponowna dostawa czystych czyściw do klienta). MEWA bierze na siebie w tym wypadku także obowiązki wynikające z Ustawy i odpadach i z przepisów o ochronie środowiska, a to stanowi znaczne ułatwienie dla użytkownika, a także ma wpływ na obniżenie kosztów i gwarantuje bezpieczeństwo.

Bezpieczny pojemnik SaCon®:

jest szczelnie zamykany,

jest zrobiony z wytrzymałego sztucznego tworzywa (wysokomolekularny polietylen niskociśnieniowy),

gwarantuje bezpieczne składowanie brudnych czyściw,

zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu,

spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów bezpieczeństwa.

Pojemnik SaCon® zaopatrzony jest w kółka, ułatwiające jego przemieszczanie. Pokrywę zamontowaną metodą wtrysku i zaopatrzoną w uszczelkę, można szybko i szczelnie zamknąć dzięki specjalnym zaciskom. Tak zabezpieczony pojemnik można pozostawić na miejscu po zakończeniu pracy w warsztacie lub hali produkcyjnej. Pojemnik SaCon jest zatem zawsze tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, czyli w pobliżu stanowiska pracy.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.