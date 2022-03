Agencje należące do holdingu WPP w Polsce na rzecz Ukrainy

W obliczu trwającej inwazji na Ukrainę spółki należące do holdingu WPP w Polsce zapewniają relokację i wsparcie pracownikom agencji działających w Ukrainie, jak i rodzinom ukraińskich pracowników w Polsce. Pomoc obejmuje wsparcie finansowe i logistyczne w transporcie oraz zakwaterowaniu. Dotychczas skorzystało z niej ponad 100 obywateli Ukrainy.

– Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o ataku Rosji na Ukrainę, natychmiast zorganizowaliśmy pomoc dla pracowników WPP w Kijowie. W pierwszym kroku zaplanowaliśmy ich relokację, dzięki czemu z Kijowa do Warszawy udało się w sumie przenieść około 100 osób – zarówno pracowników naszych agencji, jak i ich rodzin. Jesteśmy świadomi, że jest to dopiero początek, dlatego pracujemy również nad bardziej „scentralizowaną” i długofalową pomocą – organizujemy mieszkania na wynajem długoterminowy, który opłacamy, wspieramy nasze koleżanki i kolegów z Ukrainy w rozpoczęciu pracy w Polsce oraz w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z zapisami do przedszkoli, szkół czy uczelni. Organizujemy również spotkania po ukraińsku dotyczące wsparcia psychologicznego i jesteśmy też w trakcie organizacji zajęć z języka polskiego. W działania na rzecz Ukrainy bardzo mocno zaangażowali się także nasi warszawscy pracownicy, z których jesteśmy bardzo dumni – mówi Izabela Albrychiewicz, WPP / GroupM Poland.

W Warszawie pozostało ok. 70 osób z Kijowa, a kolejne 30 zostało relokowanych do innych biur WPP w regionie CEE.

Poza wsparciem dla pracowników WPP z Ukrainy, holding zapewnił polskiemu zespołowi wsparcie psychologiczne w postaci ogólnodostępnych warsztatów i sesji online.

Lokalne działania są częścią szerszego pakietu wsparcia dla ukraińskich pracowników.

WPP jest w stałym kontakcie z lokalnymi liderami i zapewnia pakiety finansowe oprócz pensji, w tym fundusz relokacyjny, daje dostęp do porad medycznych i prawnych oraz oferuje inne praktyczne zasoby, takie jak wsparcie imigracyjne dla wszystkich ewakuowanych. WPP stworzyła także globalną zbiórkę funduszy z UNHCR, agencją ONZ ds. uchodźców, aby pomóc w zapewnieniu pomocy humanitarnej ludziom zmuszonym do opuszczenia swoich domów i zobowiązał się do pomnożenia darowizn od pracowników WPP, w ramach funduszy wyrównawczych (matching-funds).

W skład WPP w Polsce wchodzą: GroupM, Xaxis, Choreograph, Wavemaker, Mindshare, MediaCom, The&Partnership, VMLY&R, Grey, Ogilvy, Cohn & Wolfe, Hill+Knowlton Strategies, Wunderman Thompson, Gorilla Group.