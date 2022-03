Cezary Kozieł awansuje w Httpool Polska na stanowisko Twitter Sales Lead

Cezary Kozieł awansował w strukturach Httpool Polska, obejmując stanowisko Twitter Sales Lead. Httpool jest strategicznym partnerem reklamowym czołowych platform społecznościowych na całym świecie, takich jak m.in. LinkedIn, Snapchat, Facebook, Spotify, TikTok czy Twitter.

Cezary Kozieł dołączył do Httpool w kwietniu ubiegłego roku, wzmacniając zespół Twittera, jako Client Partner. Wśród klientów, z którymi współpracował od tamtej pory, znaleźli się m.in. Netflix, PKO BP, Disney, Fedex czy Żabka.

Obecnie awansował na stanowisko Twitter Sales Lead, stając tym samym na czele zespołu Twittera. Zakres jego obowiązków na tym stanowisku obejmie m.in. planowanie i egzekucję strategii sprzedażowych, pozyskiwanie nowych klientów w ramach obsługi Twittera, oraz nadzorowanie wyników sprzedażowych teamu i jego rozwoju.

Przed przejściem do Httpool Polska pracował przez 11 lat w Grupie Bauer, finalnie jako Cross-Media Project Director (Bauer Media Group) – na tym stanowisku zarządzał działem projektów niestandardowych “Solutions”, który dedykowany był kampaniom 360 stopni; współpracując z klientami bezpośrednimi, domami mediowymi oraz agencjami eventowymi i PR-owymi.

Pracę w Bauerze rozpoczynał w 2010 roku, jako Senior Sales Specialist w Bauer Publishing House. Następnie objął stanowisko Director of The Youth Magazine Segment, a później Director of the Lifestyle, Entertainment and Youth Magazines Segment.

Karierę w branży mediowej rozpoczynał w 2009 r., w Biurze Reklamy TVP, jako Sponsoring Specialist.

Jest absolwentem warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem (wydział: Socjologia, specjalizacja: Media i komunikacja społecznościowa).