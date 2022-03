Kamil Grześkowiak przeszedł do Httpool, objął stanowisko Regional Spotify Programmatic Lead

Do Httpool Polska dołącza Kamil Grześkowiak, przechodząc z agencji Sales and More. Wzmocni zespół dedykowany platformie Spotify. Obejmuje stanowisko Regional Spotify Programmatic Lead, będzie odpowiedzialny za 17 rynków europejskich.

Kamil Grześkowiak ma 15-letnie doświadczenie w branży. Do Httpool Polska przechodzi bezpośrednio z agencji Sales and More SA, gdzie przez ostatnie 5 lat pracował jako Programmatic Media Manager.

Wcześniej pracował m.in. w firmie Amnet, początkowo na stanowisku New Business Specialist, następnie Account Executive, a finalnie jako Senior Programmatic Specialist.





W Httpool objął stanowisko Regional Spotify Programmatic Lead i będzie odpowiadać za 17 rynków, w tym m. in. Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację, Węgry i kraje bałkańskie. Podlegać będzie Annie Górce, która pełni funkcję Spotify Partner Director, odpowiadając za 38 rynków na świecie.

W zakres jego obowiązków i kompetencji wejdą m.in.: budowanie relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi – zarówno agencyjnymi, jak i bezpośrednimi, zwiększanie przychodów w obszarze reklam programmatic na platformie Spotify, działania konsultacyjne i edukacyjne, jak również koordynacja działań regionalnych dla kluczowych międzynarodowych klientów Httpool.

– Kamil, jako doświadczony specjalista z 15-letnim doświadczeniem, wniesie wiele do naszego zespołu. Skoncentruje się przede wszystkim na sprzedaży kampanii programatycznych, edukacji rynku na temat oferty reklamowej Spotify, jak i inspirowaniu klientów tak by odkrywali nowe możliwości, które pomogą usprawniać ich biznes i podnosić ROI z działań komunikacyjnych, w tym przypadku prowadzonych z pomocą platformy Spotify – mówi Justyna Duszyńska, CEO, Httpool Polska.

Kamil Grześkowiak jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi).