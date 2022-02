Snap kupił udziały w Grupie Aleph

Snap Inc, właściciel platformy Snapchat, kupił udziały w Grupie Aleph, która jest globalnym partnerem platformy na 39 rynkach na świecie. Grupa macierzysta firmy Httpool – Aleph Group (Aleph), globalny partner największych platform digital – ogłosiła, że Snap Inc. (NYSE: SNAP) dokonał mniejszościowej inwestycji w tę Grupę.

Aleph / Snap

Celem inwestycji jest m.in. wspieranie globalnych działań edukacyjnych Aleph w realizacji jej misji poszerzania cyfrowego ekosystemu na rozwijających się rynkach i wzmacnianie ich rozwoju ekonomicznego. Grupa chce zapewnić rozwiązania z zakresu edukacji, szkoleń i certyfikacji dla 50 tys. profesjonalistów branży digital w 90 krajach na całym świecie, co ma pomóc m.in. tworzyć w przyszłości nowe stanowiska pracy na rynku digital oraz zapewnić tym krajom jeszcze szybszy rozwój.

W globalnie połączonym świecie, w którym technologia mobilna i dostęp do internetu stały się w pewnym sensie największym „wyrównywaczem społecznym”, umiejętności z przeszłości są zastępowane przez nowe technologie. By przetrwać i rozwijać się na rynku pracy przyszłości, profesjonaliści będą musieli rozwijać swoje umiejętności cyfrowe. Te umiejętności staną się koniecznością i osoby z lepszym przygotowaniem w tym zakresie będą mieć w swoich rękach klucz do sukcesu.

Internet i smartfony stworzyły informacyjną superautostradę, a Aleph Group i Httpool przykładają się do rozwoju tej autostrady poprzez narzędzia edukacyjne i content, by wesprzeć w szybszym rozwoju te części świata, które jeszcze nie wykorzystały pełnej mocy cyfryzacji. Przy wsparciu partnerów strategicznych takich jak jak Snap, Aleph zamierza stworzyć autorską platformę edukacyjną, która pomoże trenować kolejne pokolenie ekspertów digital na całym świecie.

W Grupie Aleph wierzymy, że siła mediów cyfrowych napędzająca wzrost gospodarczy powinna rozkładać się jak najbardziej równomiernie na całym świecie. Dlatego angażujemy się w edukację, szkolenia i certyfikacje specjalistów digital w krajach, w których działamy – mówi Gastón Taratuta, CEO Aleph Group – Jesteśmy bardzo dumni, że kolejny z naszych partnerów biznesowych, Snap, dokonał strategicznej inwestycji w Aleph, by te wysiłki i naszą misję wesprzeć.

Aleph jest nieodłączym i kompleksowym partnerem Snap Inc, ponieważ pomógł zbudować naszą obecność na rynku w kontekście współpracy z reklamodawcami, rozwinąć autorskie technologie, aby zwiększyć skuteczność reklam na Snap, jak i pomaga rozszerzać nasz zasięg, by dynamizować monetyzację w kluczowych regionach Ameryki Łacińskiej, EMEA i APAC – dodaje Alexander Dao, Managing Director of Global Business Expansion w Snap Inc. – Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z Aleph i wesprzeć te ważne programy edukacyjne na całym świecie.

W Polsce współpracujemy ze Snapem od 2018 r. Jest to dla nas bardzo cenny

partner, z którym działamy na wielu płaszczyznach, nie tylko stricte reklamowej. Jestem przekonana, że to zbliżenie na poziomie globalnym pomiędzy Snap i Aleph, zaowocuje także dalszym rozwojem współpracy w Polsce pomiędzy Snap i Httpool. Marketerzy bardzo doceniają możliwości jakie daje Snapchat w zakresie kampanii performance i kampanii wideo, a patrząc w przyszłość szczególnie ciekawie zapowiada się rozwój Snapchata w obszarze Augmented Reality – komentuje Justyna Duszyńska, CEO, Httpool Polska – Już dziś jest to najbardziej zaawansowana platforma na rynku jeśli chodzi o narzędzia Augmented Reality dla reklamodawców. Warto przy tej okazji dodać, że w zasobach Grupy Aleph mamy również agencję o nazwie Social Snack, która specjalizuje się właśnie w rozwiązaniach Augmented Reality wyłącznie na potrzeby działań w Snapchacie.

Firmy wchodzące w skład Grupy Aleph, w tym Httpool, IMS, Ad Dynamo, Connect Ads, Wise.Blue i Social Snack są wyłącznym partnerem reklamowym Snapa na 39 rynkach w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej, jak również w Indiach, gdzie Aleph i Snap ogłosili partnerstwo handlowe w ostatnim czasie. Dzięki temu partnerstwu Aleph ułatwia Snap Inc monetyzowanie przestrzeni reklamowej w regionach, w których Snap nie ma swoich lokalnych biur, angażując reklamodawców na tych rynkach poprzez lokalne dedykowane zespoły i pełne wsparcie operacyjne.