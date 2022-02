Climate Partner potwierdza mniejsze obciążenie środowiska naturalnego przez czyściwa MEWATEX

Raport firmy konsultingowej Climate Partner (www.climatepartner.com), specjalizującej się w kwestiach związanych z ochroną środowiska i neutralnością klimatyczną, przedstawiony po przeprowadzonych badaniach porównawczych, wskazuje, iż czyściwa wielokrotnego użytku firmy MEWA w mniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne niż jednorazowe czyściwa wykonane z celulozy. Różnice widoczne są w odniesieniu do zużycia wody oraz energii, jak też wielkości emisji CO 2 . .

Climate Partner oferuje przedsiębiorstwom rozwiązania w zakresie ochrony klimatu: od strategii dotyczącej śladu węglowego i ochrony klimatu po produkty neutralne klimatycznie, które wspierane są przez międzynarodowe projekty zorientowane na wyrównanie szkód powodowanych przez emisje. Stąd też firma Climate Partner była odpowiedzialna za badania emisji CO2 powstającej w trakcie produkcji czyściw wielokrotnego użytku MEWATEX oraz czyściw jednorazowych produkowanych z celulozy.

Wszystkie wyliczenia przeprowadzone zostały w odniesieniu do jednego kilograma brudu, który został usunięty z badanych produktów oraz średniego 25-krotnego użycia czyściwa MEWATEX.

Przewaga ekologiczna

Uzyskane dane wskazują na przewagę ekologiczną czyściw wielokrotnego użytku MEWATEX w porównaniu z dwoma rodzajami jednorazowych czyściw wykonanych z celulozy i polipropylenu. Czyściwo MEWATEX może być wykorzystywane do 50 razy.

Mniejsze zużycie wody i mniejsza emisja CO 2

Podczas wytwarzania czyściw MEWATEX jednostkowe zużycie wody wynosi 4 538 litrów wody/kg brudu w porównaniu z 188 500 l wody/kg brudu potrzebnymi do produkcji czyściw z celulozy. Inną istotną różnicą jest także zużycie energii: do produkcji czyściw MEWATEX potrzebnych jest 31 kWh/kg brudu, czyli 35 % tego, co przy produkcji czyściw jednorazowych (87 kWh/kg brudu).

Również w kontekście emisji gazów cieplarnianych, powstających podczas wytwarzania obydwu rodzajów czyściw, bilans ekologiczny jest na korzyść czyściw wielokrotnego użytku: 11,9 kg CO 2 /kg brudu w przypadku czyściw MEWATEX i 33,3 kg /kg brudu w przypadku czyściw celulozowych, co oznacza, że czyściwa firmy MEWA w trzykrotnie mniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne.

W końcu należy także zwrócić uwagę na ilość zastosowanego materiał tekstylnego, gdzie różnica jest bardziej widoczna: 25,5 kg/kg brudu materiału potrzebne jest do wyprodukowania czyściw celulozowych, podczas gdy tylko 0,5 kg/kg brudu materiału jest wystarczające na wytworzenie czyściw MEWATEX.

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy MEWA w ochronę środowiska na stronie: https://www.mewa-service.pl/przedsiebiorstwo/zrownowazony-rozwoj/odpowiedzialnosc-wobec-srodowiska/

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.