Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odzieży roboczej?

„Jak cię widzą, tak cię piszą” mówi znane powiedzenie. Jednak przy wyborze odzieży roboczej należy wziąć pod uwagę więcej czynników niż tylko dobry wygląd, choć i on ma znaczenie. Każda branża ma swoje własne, czasem bardzo specyficzne, wymagania dotyczące odzieży roboczej. Ważne jest uwzględnienie warunków, w jakich noszone są takie ubrania: do pracy wykonywanej na zewnątrz trzeba ubrać się inaczej niż do pracy w pomieszczeniach. Różne są także wymagania dotyczące ubioru roboczego na lato i na zimę. Z punktu widzenia użytkownika, odzież robocza powinna być nie tylko komfortowa, ale również praktyczna i nowoczesna.

Odzież robocza powinna być przede wszystkim dobrze dobrana dla danego pracownika, dostosowana do jego wzrostu i wielkości ciała. Musi ona koniecznie zapewniać swobodę ruchów. Nie powinna być zbyt ściśle dopasowana, bo wtedy krępuje ruchy, ale nie może też być zbyt luźna i „zwisać” na danej osobie, bowiem może to stanowić zagrożenie dla pracownika (np. wciągnięcie elementów odzieży podczas pracy z narzędziami mającym obracające się części). Klękanie, podnoszenie, wspinanie się – zawody fizyczne wymagają swobody ruchu i dużego wysiłku fizycznego. Odzież robocza musi być do tego odpowiednio dostosowana. Jeśli na przykład ktoś się często schyla, musi mieć spodnie, które są elastyczne w pasie. Osoby, które często pracują z rękami uniesionymi nad głową, potrzebują dłuższej kurtki. Odzież robocza powinna być po prostu wygodna, a jednocześnie powinna spełniać wymagania stawiane jej w związku z zastosowaniem.

Funkcjonalność i ergonomia są jednakowo ważne

„Bardzo ważne jest, by odzież robocza była nie tylko funkcjonalna i wygodna, ale także by była odpowiedniej jakości, która uwzględnia wymagania obowiązujące w pracy fizycznej wykonywanej w rzemiośle czy w przemyśle”, podkreśla Piotr Borowczyk, prezes zarządu MEWA Textil-Service Sp. z o.o. Odzież powinna być wykonana z odpowiedniej, trwałej, a zarazem wygodnej tkaniny i powinna być dostosowana do temperatury i warunków pogodowych panujących na stanowisku pracy. Musi ona w lecie umożliwiać pracę przy wysokich temperaturach, a w zimie powinna skutecznie chronić przed zimnem. Dobrym rozwiązaniem na lato są na przykład koszulki z krótkim rękawem lub krótkie spodnie. W gorące dni praca jest z pewnością łatwiejsza, jeśli pracownik nosi tzw. bermudy. Dzięki ergonomicznej formie są one wygodne w użytkowaniu. Należy przy tym oczywiście zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy. W zimie dobrze ocieplone i zapinane kurtki oraz wygodne kamizelki, które można pod nie włożyć, gwarantują komfort termiczny.

Odzież nie powinna powodować nadmiernego pocenia się czy też wychładzania ciała, dlatego też ważne są właściwości termoregulacyjne materiału, z jakiego wykonana jest dana odzież. Wygodny krój i przyjazne dla skóry materiały zapewniają pracownikom optymalny komfort noszenia w ciągu całego dnia ciężkiej pracy. Wszystkie nowo opracowane ubrania, zanim trafią do klienta, muszą udowodnić w technicznym centrum badawczym firmy MEWA swoją przydatność w praktycznych zastosowaniach. Tkanina jest testowana w laboratorium m.in. pod kątem odporności na rozdarcia, trwałości kolorów i ścieralności. Sprawdza się także, czy szwy, sprzączki i guziki mogą wytrzymać bez uszkodzeń kilka cykli prania przemysłowego i suszenia.

Praktyczne dodatki ułatwiają pracę

Wysokiej jakości spodnie lub kurtki robocze charakteryzują się tym, iż mają przemyślane kieszenie i szlufki, by można było schować i potem szybko sięgnąć po podręczne przybory i narzędzia niezbędne podczas pracy.

„Nowoczesny krój, wysoka jakość wykonania i optymalnie przemyślane rozwiązania sprawiają, że odzież robocza zawsze dobrze się sprawdzi podczas pracy na budowie, w warsztacie rzemieślniczym czy też na hali produkcyjnej”, uważa Piotr Borowczyk i dodaje: „Przy wyborze odzieży roboczej zawsze warto jest zaangażować pracowników w ten proces. Dzięki temu wybrana odzież będzie przez nich bardziej akceptowana i chętniej noszona. Warto też wypożyczać odzież roboczą od firmy świadczącej usługi wynajmu tekstyliów, ponieważ wtedy zamówienia, organizacja i przechowywanie oferowane będą przez jednego usługodawcę, podobnie jak odbiór, pranie, pielęgnacja odzieży, jej dostawa i wymiana. Taką usługę oferuje również MEWA.”

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.