Twitter kupił pakiet udziałów w Aleph Group

Cyfrowy gigant dołącza do Aleph Group jako udziałowiec i wesprze rozwój nowej platformy edukacyjnej tego koncernu. Dzięki temu ruchowi firma Httpool, która jest częścią Aleph Group, wzmacnia swoje strategiczne partnerstwo z Twitterem.

Twitter Inc. (TWTR) jest pierwszą firmą z Doliny Krzemowej, która dołącza do Aleph Group jako udziałowiec, by wesprzeć wysiłki Aleph w misji poszerzania cyfrowego ekosystemu na rozwijających się rynkach i wzmocnić ich rozwój ekonomiczny. Grupa chce zapewnić rozwiązania z zakresu edukacji, szkoleń i certyfikacji dla 50 tys. profesjonalistów branży digital w 90 krajach na całym świecie, co ma pomóc również tworzyć w przyszłości nowe stanowiska pracy na rynku digital oraz zapewnić tym krajom jeszcze szybszy rozwój.

Od ponad dekady Twitter pracuje z wchodzącymi w skład Aleph Group firmami, takimi jak Httpool, IMS Internet Media Services czy AdDynamo, tworząc z nimi partnerstwa na wyłączność na 74 rynkach świata. Aleph pomaga Twitterowi monetyzować bazę użytkowników, przede wszystkim na rynkach rozwijających się. Zapewnia dedykowane, lokalne zespoły wsparcia, sprzedaży i autorskie technologie, by wesprzeć marketerów w maksymalizowaniu ich inwestycji reklamowych na Twitterze. Zapewnia solidne rozwiązania do płatności trans-granicznych, które wspomagają Twitter w skutecznych generowaniu przychodów na rynkach innych niż główne.

W czasie tej długiej i owocnej współpracy Twitter dostrzegł istotę i pilną potrzebę zapewnienia edukacji digitalowej w skali globalnej.

– Wejście Twittera jako udziałowca do Aleph to dla nas ogromne wyróżnienie i sprawa wielkiej wagi. To jednoznaczne poparcie naszych wysiłków w kształceniu nowego pokolenia profesjonalistów branży digital, w równym stopniu na całym świecie – komentuje Gastón Taratuta, Aleph Group Founder i CEO – Dostęp do wysokiej jakości edukacji jest kluczem do osobistego rozwoju i sukcesu, ale niestety wciąż niektóre części świata pozostają w tej kwestii w tyle. Naszą misją jest zapewnienie, aby każdy mógł zostać ekspertem od digitalu i czujemy się zobowiązani, by tak się właśnie stało.

Internet i smartfony stworzyły informacyjną superautostradę, a Aleph Group i Httpool przykładają się do rozwoju tej autostrady poprzez narzędzia edukacyjne i content, by wesprzeć w szybszym rozwoju te części świata, które jeszcze nie wykorzystały pełnej mocy cyfryzacji.

Grupa Aleph oraz jej spółki, to strategiczny i wartościowy partner dla Twittera już od ponad 10 lat – mówi Sarah Personette, Chief Customer Officer w Twitterze – Mając szeroki wachlarz możliwości, Aleph wspiera nasz biznes globalnie, zarówno jako partner sprzedażowy, jak i technologiczny. Obecna inwestycja jest naturalną ewolucją naszej wzajemnej relacji.

Inwestując w Aleph Group, Twitter wsparł zaangażowanie tego koncernu w edukację kolejnej generacji ekspertów digital w ponad 90 krajach na 5 kontynentach. Cel ten będzie realizowany poprzez zbudowanie autorskiej platformy technologiczno-edukacyjnej, która pozwoli profesjonalistom z branży w dowolnym wieku zdobywać lokalne certyfikaty i korzystać z benefitów jakie daje uczestnictwo w dużej wyspecjalizowanej społeczności, którą stanowi ponad 50 tys. profesjonalistów przeszkolonych przez Aleph na całym świecie – ma to zwiększyć znacząco ich możliwości rozwoju zawodowego i zatrudnienia.

W globalnie połączonym świecie, w którym technologia mobilna i dostęp do internetu stały się w pewnym sensie największym „wyrównywaczem społecznym”, umiejętności z przeszłości są zastępowane przez nowe technologie. By przetrwać i rozwijać się na rynku pracy przyszłości, profesjonaliści będą musieli rozwijać swoje unikalne przewagi konkurencyjne. Umiejętności cyfrowe staną się koniecznością i osoby z lepszym przygotowaniem w tym zakresie będą mieć w swoich rękach klucz do sukcesu – podsumowuje Justyna Duszyńska, CEO, Httpool Polska.