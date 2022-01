Biuro podróży Almatur klientem Biura Podróży Reklamy

Almatur wybrał agencję Biuro Podróży Reklamy do przeprowadzenia półrocznej kampanii promującej ofertę letnią obozów i wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży.

Biuro Podróży Reklamy rozpoczyna – po kilkuletniej przerwie – współpracę z Biurem Podróży i Turystyki Almatur (www.almatur.pl). Agencja wspiera marketera w przygotowaniu i prowadzeniu kampanii skierowanej do dzieci i młodzieży, oferty letnich obozów tematycznych, oraz wakacyjnych wyjazdów. Kampania, która prowadzona będzie pod hasłem „Całą EKIPĄ na Wakacje” właśnie startuje i potrwa do czerwca.

Grupą docelową kampanii są dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat, oraz ich rodzice.

Do zadań agencji należy m.in. przygotowanie serii dziesięciu „memowych” filmów wideo, realizacja grafik oraz tekstów do postów na platformach społecznościowych Almaturu takich jak: Instagram, YouTube i TikTok, przygotowanie kreacji specjalnej edycji koszulek Almaturu do akcji „Przyprowadź Przyjaciela” oraz „Całą EKIPĄ na Wakacje”. Agencja zorganizuje także kampanię influencerską, obejmującą TikTok (20 influencerów) i Instagram (10 influencerów). Zajmie się też emisjami filmów na wszystkich wymienionych wcześniej platformach społecznościowych i publikacjami na blogach. Agencja podejmie także temat kreacji mailingów oraz stworzenie tutoriala promocyjnego Almaturu, dotyczącego rodzaju i możliwości promocji, jakie oferuje biuro dla stałych i nowych Klientów.

– Cieszymy się, że Almatur, nasz dawny klient, wrócił do nas po kilku latach przerwy i że od razu mamy możliwość uczestniczenia w tak ciekawym projekcie, skierowanym do bardzo wymagającej, a jednocześnie bardzo „wdzięcznej” grupy odbiorców – mówi Agnieszka Sosnowska, CEO agencji Biuro Podróży Reklamy.

Biuro Podróży Reklamy współpracowało z Almaturem w latach 2013 – 2017 obsługując tę markę w social mediach, jak i realizując kampanie reklamowe, m.in. z udziałem Marcina Gortata.