MEWA nagrodzona za strategię w zakresie cyfryzacji

Dostawca usług tekstylnych firma MEWA otrzymała nagrodę w ramach organizowanego w Niemczech konkursu „Exzellenz-Preis 2022” za koncepcję konsekwentnej cyfryzacji procesów i infrastruktury. Złożone z ekspertów niezależne jury nagradza w ten sposób firmy, które wyróżniają się w obszarze zorientowanej na przyszłość gospodarki wyjątkowymi pomysłami, produktami, usługami, kampaniami, szczególnie w obszarze transformacji cyfrowej.

W swojej strategii cyfryzacji firma rodzinna, jaką jest MEWA, realizuje całościową koncepcję we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Już w 2011 r. w swoich zakładach pralniczych firma rozpoczęła prace nad nowymi koncepcjami w kontekście Przemysłu 4.0, opracowując i wdrażając technologię kontroli procesów wzorowaną na rozwiązaniach stosowanych w przemyśle chemicznym.

W 2017 roku MEWA utworzyła dział Transformacji Cyfrowej. W ścisłej współpracy z działami IT, marketingu i sprzedaży oraz obsługi klienta, zajmuje się on stopniową digitalizacją produktów, usług i procesów – jest to złożony proces obejmujący 45 lokalizacji w 14 różnych krajach. W ramach działań w tym zakresie przewiduje się, że w miarę możliwości najpierw zdigitalizowane zostaną interfejsy klienta i stworzona zostanie odpowiednia infrastruktura, taką jak chmura czy tzw. jezioro danych. W drugim etapie rozwoju przewidywane jest stworzenie zdigitalizowanej organizacji, a w trzecim spełnienie wymagań, stawianych sprawnej, częściowo zautomatyzowanej i tzw. samouczącemu się przedsiębiorstwu.

Dzisiaj rozwiązania cyfrowe zostały opracowane dla procesów prania i sortowania brudnych tekstyliów, do testowania funkcjonalnego odzieży roboczej oraz do zarządzania trasami przejazdu samochodami serwisu obsługującego klientów. Celem jest cyfryzacja wszystkich procesów i urządzeń do roku 2024.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.