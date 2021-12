Textilsharing to ułatwienie dla prowadzących firmy w branży budowlanej

Niedobory wykwalifikowanych pracowników, cyfryzacja, konkurencja – każdy, kto kieruje firmą budowlaną, nie tylko od czasu pandemii koronawirusa pracuje w dużym stresie. Pomocnym może okazać się w takim przypadku powierzenie określonych zadań do wykonania firmom zewnętrznym tam, gdzie jest to możliwe. Na przykład zlecenie zaopatrywania pracowników w odzież roboczą profesjonalnemu usługodawcy oferującemu tekstylia przemysłowe.

„Kupić czy wynająć?“ – to często pierwsze pytanie, jakie pojawia się w kontekście odzieży roboczej. Kupno odzieży wydaje się być rozwiązaniem prostszym i szybszym. Jednakże kupujący często nie biorą pod uwagę późniejszych kwestii logistycznych. Kto bowiem będzie prał zakupioną i mocno zabrudzoną po jakimś czasie odzież roboczą? Kto zadba o naprawę uszkodzonych spodni czy kurtek? A co zrobić, kiedy trzeba zapewnić ubrania robocze ewentualnym nowym pracownikom? Wszystkie te zadania może przejąć profesjonalny usługodawca w zakresie tekstyliów.

Kompletna usługa

Serwis wypożyczający odzież roboczą wspiera klienta już przy doborze odpowiednich ubrań dla pracowników. Tym samym klient może być pewien, że uwzględnione zostaną przy tym obwiązujące normy i wymagania w dotyczące bezpieczeństwa. Pakiet usługi obejmuje dostawę, składowanie i czyszczenie, jak też dopasowanie rozmiarów odzieży, dodatkowe zakupy ubrań i ich naprawę. W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy kierujący firmą załatwia wszystko sam, koszty, jakie wchodzą w grę w przypadku wynajmu, ujęte są w umowie serwisu, przez co są one przejrzyste i z góry możliwe do zaplanowania. Istotny jest jeszcze fakt, iż certyfikowani usługodawcy w zakresie tekstyliów, jak na przykład MEWA, nie tylko zapewniają klientom odzież, która jest bez zarzutu pod względem higienicznym, ale gwarantują także, iż przygotowywana jest ona w sposób ekologiczny i energooszczędny.

Nowoczesna odzież robocza może więcej

Odzież robocza dla pracowników budowlanych musi być przede wszystkim wytrzymała i odporna na działanie czynników atmosferycznych. Elastyczna i oddychająca tkanina, jak też ergonomiczny krój zapewniają maksymalną swobodę ruchów i optymalny komfort noszenia odzieży. Zależnie od obszaru zastosowania i wymagań, do wyboru jest wiele wariantów odzieży. Dlatego też przy jej wyborze ubrań roboczych dobrze jest przyjrzeć się im dokładniej. Na przykład MEWA oferuje kolekcje odzieży roboczej przeznaczone dla pracowników firm wykonujących prace budowlane i wykończeniowe.

Kolekcje „MEWA Move“, „MEWA Dynamic Construct“, „MEWA Outdoor“ różnią się między sobą m.in. rodzajem i rozmieszczeniem elastycznych i wzmocnionych elementów odzieży, wyposażeniem w kieszenie i szlufki, jak też przeznaczeniem do prac wykonywanych na zewnątrz obiektów.

https://www.mewa-service.pl/produkty/odziez-robocza/odziez-robocza/

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.