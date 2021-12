Stomil Bydgoszcz tworzy nową markę, Biuro Podróży Reklamy wygrało przetarg i wprowadzi ją na rynek niemiecki

Po wygranym przetargu agencja Biuro Podróży Reklamy rozpoczyna obsługę klienta – jest nim Stomil Bydgoszcz, który na potrzeby ekspansji międzynarodowej stworzył nową markę. Nowy brand, o nazwie STB Premium Rubber Solutions, zostanie wprowadzony najpierw na rynek niemiecki, a za jego komunikację odpowiada agencja Biuro Podróży Reklamy. Pierwsza kampania właśnie startuje i potrwa do połowy grudnia.

Stomil Bydgoszcz SA to firma z ponad 100-letnią tradycją, czołowy polski producent węży hydraulicznych, przemysłowych i innych artykułów gumowych. Stworzenie nowej marki – STB Premium Rubber Solutions – związane jest z planami ekspansji firmy z ofertą produktów premium na rynki zagraniczne. Pierwszym takim krajem, w którym firma planuje jeszcze w tym roku zacząć sprzedawać swoje wybrane produkty pod marką STB (węże hydrauliczne, płyty i wykładziny gumowe oraz sznury profilowe, uszczelnienia i produkty dedykowane) są Niemcy.

Właśnie ruszyła niemiecka strona www.stbpremium.de, przedstawiająca markę STB, jej ofertę produktową oraz zapewniająca dane kontaktowe, kwestionariusz kontaktowy itp. Zostały również przygotowane katalogi, z ofertami wspomnianych kategorii produktowych.

Agencja Biuro Podróży Reklamy pozyskała budżet marki STB w wyniku wygranego przetargu zorganizowanego przez Stomil Bydgoszcz. Współpraca ma charakter długofalowy, umowa pomiędzy firmami została podpisana na rok.

– Debiut marki STB w Niemczech chcemy wesprzeć przede wszystkim działaniami digitalowymi. Wybraliśmy ofertę Biura Podróży Reklamy, bo była ona dla nas najbardziej przekonująca, najlepiej realizująca założenia naszego briefu. Nie bez znaczenia jest też ogromne doświadczenie digitalowe agencji, także w obszarze B2B oraz znajomość mediów internetowych na rynku niemieckim – mówi Wojciech Kłosowski odpowiadający za marketing w Stomil Bydgoszcz.

Główne cele planowanych na najbliższy rok działań to zbudowanie świadomości nowej marki na rynku niemieckim, budowanie jej wizerunku premium i tworzenie bazy pod wzrost sprzedaży eksportowej Stomilu, najpierw na rynku niemieckim, a docelowo także na innych rynkach europejskich.

Do zadań agencji Biuro Podróży Reklamy należy przygotowanie i implementacja miksu aktywności digitalowych, budujących świadomość i wizerunek nowej marki, oraz generujących ruch na stronie www.stbpremium.de, w tym m.in. zarządzanie reklamami Google Ads, regularna obecność kampanii displayowych na niemieckich portalach branżowych, przygotowywanie akcji mailingowych oraz działania B2B na platformie LinkedIn.

Za kreację logotypu oraz identyfikację wizualną STB Premium Rubber Solutions odpowiada duet designerski Martyna Synkiewicz i Bogusław Gelba. Stronę internetową www.stbpremium.de oraz katalogi produktowe przygotowała firma Intervico – Cezary Dzielicki.

Produkty STB przeznaczone są dla szerokiej grupy sektorów, takich jak: rolnictwo, budownictwo, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja spożywcza, jak również kolejnictwo, motoryzacja, górnictwo itp.

Pierwsza kampania przygotowana dla STB przez Biuro Podróży Reklamy startuje w tym tygodniu.

Stomil Bydgoszcz S.A. to czołowy polski producent węży hydraulicznych, przemysłowych i innych artykułów gumowych. To firma z ponad 100-letnią tradycją w produkcji wyrobów gumowych i pierwszy producent węży hydraulicznych w Polsce. Specjalnością firmy jest hydraulika siłowa, a w ofercie produkcyjnej Stomilu znajdują się węże hydrauliczne i przemysłowe, płyty i wykładziny gumowe, mieszanki gumowe, artykuły techniczno-gumowe i profile wytłaczane, które mają szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, m.in. w górnictwie, budownictwie, rolnictwie, przemyśle maszynowym i spożywczym.

Agencja Biuro Podróży Reklamy to eksperci w kampaniach łączących social, web, mobile, search marketing, video, blog i content marketing z ambientem technologicznym, marketingiem partyzanckim oraz innymi działaniami niestandardowymi i innowacyjnymi technologiami. Twórcy nowatorskich stron i aplikacji mobilnych. Agencja posiada dwa tytuły agencji roku: Agency of the Year 2014 in Poland – Epica Awards, Agencja Marketingu Zintegrowanego Roku – Impactor (2015) oraz w sumie 33 nagrody i wyróżnienia branżowe, m.in.: Epica Awards, Kreatura, Impactor, Mixx Awards, AME Award, Webstar Creative, Golden Arrow, Innovation Award, Pióro Roku, Złoty i Srebrny Spinacz, Kampania Społeczna Roku.