Usługa firmy MEWA to ochrona środowiska w praktyce

Będąc usługodawcą w zakresie tekstyliów, MEWA od 113 lat oferuje w ramach wynajmu czyściwa wielokrotnego użytku. Ochrona środowiska i oszczędzanie zasobów naturalnych już od ponad 30 lat mają priorytetowe znaczenie dla firmy. Dotyczy to zarówno zakładów produkcyjnych, jak i samych produktów i usług. Ciągły rozwój techniki ochrony środowiska jest dla firmy jednym z najważniejszych zadań. Nie bez powodu już w 1997 roku MEWA, jako pierwsza firma z branży tekstyliów przemysłowych, uzyskała międzynarodowy certyfikat w zakresie ochrony środowiska ISO 14001.

Pierwsza ciężarówka z napędem wodorowym

MEWA nadal umacnia swoją rolę pioniera w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju i oszczędzania zasobów naturalnych. Jest pierwszą niemiecka firmą – spośród wybranych 50 przedsiębiorstw – która na co dzień używa jednej z pierwszych na świecie ciężarówek napędzanych wodorem. Pojazd od niedawna w sposób bezemisyjny porusza się po drogach Szwajcarii. Wykorzystanie zielonej energii wytwarzanej na bazie wodoru i bez emisji dwutlenku węgla, czyni ten projekt jedynym w swoim rodzaju. Do produkcji wodoru wykorzystywany jest prąd z elektrowni wodnych nieemitujących dwutlenku węgla – ciężarówka emituje zatem tylko czystą parę wodną.

Procesy produkcyjne chroniące środowisko

Odpowiedzialne traktowanie natury MEWA realizuje poprzez ekologiczne procesy produkcyjne, odzyskiwanie ciepła, termiczne wykorzystanie wypłukanych podczas procesu prania substancji zanieczyszczających, oczyszczenie ścieków, recykling surowców, a także rozwijając technicznie zaawansowany kaskadowy system prania, umożliwiający oszczędne wykorzystanie świeżej wody. Czyściwa MEWA mogą być na przykład prane i ponownie wykorzystywane do 50 razy. Do transportu i składowania swoich produktów MEWA wykorzystuje tekstylne worki i pojemniki o dużej trwałości (SaCon). Dzięki temu MEWA jest zawsze o jednej krok dalej, jeśli chodzi o ochronę środowiska, przyczyniając się tym samym w istotny sposób do zachowana istniejącego środowiska naturalnego, oszczędzania zasobów naturalnych i minimalizacji ilości odpadów.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.