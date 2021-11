Tomasz Gadziński awansuje na Client Directora w MediaCom Warszawa

Tomasz Gadziński awansował w strukturach MediaCom Warszawa, obejmując stanowisko Client Directora. Gadziński nadzoruje pracę zespołu, obsługującego jednego z kluczowych klientów agencji – markę PLAY. Ekspert pracuje w MediaComie od blisko 2 lat.

Tomasz Gadziński ścieżkę zawodową w branży mediowo-marketingowej rozpoczynał 10 lat temu od Starcom Mediavest Group.

W latach 2013-2020 pracował dla Value Media (Group One), awansując od stanowiska Digital Communication Plannera do Communication Managera (tę ostatnią funkcję pełnił od 2017 r.). W agencji obsługiwał m.in. takich klientów jak: PKO Bank Polski, L’Oreal, Jaguar & Land Rover czy Amica.

Pracę w MediaCom Warszawa rozpoczął w marcu 2020 roku. Początkowo, w roli Digital Leada, pracował dla takich klientów jak Grupa PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) oraz The Coca-Cola Company. Ostatnio jako Communication Lead dla The Coca-Cola Company oraz marki Costa Coffee.

Tomasz Gadziński awansował na stanowisko Client Directora, w nowej roli obejmując zespół obsługujący marki PLAY i Virgin Mobile.



Tomasz Gadziński jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.