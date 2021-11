Biuro Podróży Reklamy ma nowego klienta, rozpoczyna obsługę firmy WJEM

Agencja interaktywna Biuro Podróży Reklamy pozyskała nowego klienta – została nim firma WJEM, wyspecjalizowana w dietach pudełkowych. Pierwsza kampania dla nowego klienta właśnie startuje.

Współpraca ma charakter długoterminowy, umowa pomiędzy firmami została podpisana na czas nieokreślony. Biuro Podróży Reklamy zajmować się będzie m.in. przygotowywaniem i prowadzeniem kampanii w mediach społecznościowych, analityką, a także obszarem influencer marketingu.

WJEM (www.wjem.eu) to firma działająca od 2018 roku na dynamicznie rozwijającym się rynku diet pudełkowych.

– Nasza firma specjalizuje się w dietach niskowęglowodanowych, obecnie poszerzamy naszą ofertę i oprócz diety ketogenicznej będziemy też oferować diety low-carb i canivore, jak również wsparcie merytoryczne przy dietach Intermittent Fasting. To moment, w którym postanowiliśmy także zdynamizować nasze działania marketingowe, oczywiście przede wszystkim prowadzone w internecie, bo to jest dla nas najważniejsze medium. Agencja Biuro Podróży Reklamy przekonała nas swoimi pomysłami i doświadczeniem, liczymy na to, że połączenie jej kreatywności i dbałości o wysoką efektywność działań, da w naszym przypadku bardzo satysfakcjonujące efekty jeśli chodzi o stymulację sprzedaży, ale też budowanie świadomości i wizerunku naszej marki – mówi Robert Sieradzki, współwłaściciel WJEM.

Grupa docelowa WJEM to mieszkańcy dużych miast w wieku 25+ lat.

Biuro Podróży Reklamy zajmie się między innymi przygotowywaniem i prowadzeniem kampanii digitalowych, przede wszystkim w kanałach takich jak Facebook, Instagram czy Google (Ads). Zadaniem agencji będzie optymalizacja działań kampanijnych i stymulacja sprzedaży, oraz budowanie na rynku świadomości marki WJEM i jej oferty.

Agencja zajmie się także analityką (Google Analytics, Google Tag Manager, konfiguracja raportowania eCommerce w odniesieniu do działań marketingowych z wykorzystaniem zdarzeń i Data Studio) oraz doradztwem i szkoleniami z zakresu digital media.

Ważnym obszarem współpracy będzie także influencer marketing, prowadzony przede wszystkim w oparciu o platformę REACHaBLOGGER.pl

Pierwsza kampania przygotowana dla WJEM przez Biuro Podróży Reklamy właśnie wystartowała.