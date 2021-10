Raport Meetrics Q3/2021: Wskaźniki widoczności reklam online są bardzo zróżnicowane, różnice te sięgają nawet 30 punktów procentowych

Reklamy displayowe były w Polsce bardziej widoczne w trzecim kwartale 2021 r. (64 proc., wobec 62 proc. w Q2), w przeciwieństwie do reklam wideo, których widoczność się pogorszyła (z 78 na 76 proc.). Rzuca się w oczy wysoka zmienność współczynników widoczności (Viewability) – zarówno przy porównywaniu ze sobą różnych formatów reklam, jak i przy porównaniu Viewability tych samych formatów reklam w różnych okresach.

Współczynniki widoczności formatów reklam są bardzo dynamicznie zmienne. W zależności od typu reklamy i otoczenia w jakim są emitowane, poszczególne formaty straciły maksymalnie nawet do 27 punktów procentowych w okresie zaledwie trzech miesięcy – to wnioski płynące z najnowszego raportu „Viewability Benchmarks” opublikowanego przez Meetrics, wiodącą europejską firmę zajmującą się pomiarami i analizą reklamy digital.

Widoczność (Viewability) reklam display w Polsce wzrosła w III kwartale do 64 proc. (wobec 62 proc. w II kwartale). Co ciekawe, wskaźnik 64 proc. został odnotowany zarówno dla reklam desktopowych, jak i mobilnych. Najlepiej widocznym formatem w Polsce na desktopach był skyscraper (81 proc. Viewability), a w mobile’u – mobile banner 320×50 (89 proc. Viewability). Jednocześnie z kwartału na kwartał w Polsce obniżyła się nieco widoczność reklam wideo (z 78 proc. do 76 proc.).

“Benchmark Report Q3 2021” zawiera m.in. szczegółowy przegląd poszczególnych formatów reklam i szczegółowe porównania pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Raport pokazuje też wspólne przyczyny braku widoczności reklam digital w podziale procentowym, a także jakie pozytywne i negatywne trendy należy wziąć pod uwagę na różnych rynkach. Najczęstszą przyczyną słabej widoczności reklam jest – tu bez zmian – nieoptymalne pozycjonowanie.Nasza analiza trendów Viewability na poziomie formatów reklam wykazała, że ​​efektywność reklam online jest bardzo zmienna, nawet w stosunkowo krótkim okresie. Różnice te pogłębiają się tym bardziej jeśli porównujemy różne rynki i różne środowiska reklamowe. Jeśli brand advertising ma generować wiarygodne efekty reklamowe, to konieczne jest systemowe wdrożenie analizy i strategii optymalizacji w obszarze weryfikacji reklam, aby utrzymać w ryzach takie silne fluktuacje – komentuje Hubert Świtalski, Regional Manager CEE Meetrics.

Pełny raport, zawierający m.in. szczegółową listę poszczególnych formatów bannerów reklamowych i ich viewability, jest dostępny do ściągnięcia za darmo ze strony Meetrics: https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/.

W swoich kwartalnych raportach, Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.

Meetrics, wiodący europejski dostawca rozwiązań do weryfikacji efektywności reklam, jest od sierpnia br. częścią amerykańskiej grupy DoubleVerify, notowanej na nowojorskiej giełdzie (NYSE: DV).

Od 2008 r. Meetrics dostarcza rozwiązań do polepszania jakości marketingu online. Dodatkowo, mierząc Viewability reklam online, Meetrics dostarcza narzędzi do kontroli środowiska reklamowego, grup docelowych i zapobiega reklamom fraudowym. Meetrics jest pierwszą europejską firmą akredytowaną przez MRC (Media Rating Council) za wyspecjalizowane wykrywanie fraudów i pomiary viewability dla reklam display i wideo. Wiodące światowe firmy polegają na produktach i usługach Meetrics. Firma jest także jedynym europejskim dostawcą neutralnych pomiarów Viewability współpracującym z Facebookiem i Google.