Httpool organizuje wydarzenie GoGlobal z udziałem światowych marketerów w roli prelegentów

GoGlobal, jednodniowe wirtualne wydarzenie, na które złożą się szybkie sesje dotyczące strategii marketingowych, odbędzie się po raz pierwszy 29 września 2021 r. o godzinie 12:00 czasu polskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i mogą wziąć w nim udział uczestnicy z Polski.

Event organizowany jest przez Httpool przy współudziale Aleph Holding (który jest właścicielem Httpool). Wydarzenie zgromadzi w roli prelegentów czołowych światowych marketerów i partnerów Httpool, którzy podzielą się swoją wiedzą i case studies, aby pomóc regionalnym markom przyspieszyć wzrost za pomocą reklamy w mediach społecznościowych.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Katarzyna Paliwoda, Head of Emerging Markets w Facebook CEE, Danny Wright, Chief Branding Officer w Adweek, Erikas Plotkinas, CMO Kilo Health, Andrej Kugonić, Marketing Lead and Head of Growth w Nordeus, Frederik Lucander, VP Marketing w Wolt i Maris Naglis, VP of Customer Success w Httpool – a to tylko niektórzy z branżowych liderów i specjalistów w dziedzinie performance marketingu, którzy podzielą się swoją wyjątkową wiedzą i przykładami podczas eventu GoGlobal.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak:

– Przyspieszyć globalny wzrost swoich marek dzięki solidnej strategii reklamy performance’owej

– Jak rozpocząć działania performance i zacząć badać customer lifetime value

– Wykorzystać siłę brandingu do napędzania wzrostu

Wydarzenie jest bezpłatne. Zarejestrować można się poprzez stronę: https://goglobal.events/

– GoGlobal jest w założeniu pierwszym z serii wydarzeń, podczas których koncern Aleph chce się dzielić wiedzą, by w ten sposób wspomagać firmy w jak najlepszym wykorzystaniu globalnego potencjału oferowanego przez digitalizację i media społecznościowe. Wydarzenie to pozwoli reklamodawcom performance’owym uczyć się od najlepszych firm i marek na rynku oraz poznać najnowsze trendy w dotarciu do 4 miliardów ludzi aktywnych codziennie na platformach cyfrowych – mówi Maris Naglis, VP of Customer Success w Httpool.

– Jesteśmy dumni, że w Polsce możemy współpracować z takimi markami jak CD Projekt, Techland oraz Huawei i mamy dużą satysfakcję, że możemy odegrać naszą rolę w ich niesamowitym rozwoju na przestrzeni ostatnich lat. W panelach GoGlobal wezmą udział klienci z różnych regionów działalności Httpool, tacy jak Kilo, Wolt, Printful, Norderus, Ericsson i inni. Jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować naszą misję wspierania wysiłków ambitnych marek by stawać się markami globalnymi – dodaje Justyna Duszyńska, CEO / Managing Director Httpool Polska.

Httpool to największy na świecie globalny partner reklamowy czołowych platform społecznościowych. Firma wchodzi w skład Aleph Holding, działając na ponad 70 rynkach na całym świecie. Jest przedstawicielem reklamowym największych platform społecznościowych, wśród których są m.in. Facebook, LinkedIn, Twitter, Tik Tok, Snapchat czy Spotify.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, jednak strategicznie i długofalowo celem firmy jest budowanie silnych zespołów lokalnych, współpracujących z reklamodawcami i firmami „w terenie”. Lokalne i regionalne biura Httpool znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2020 roku Httpool obchodził 20-lecie działalności.