Czyściwa wielokrotnego użytku pomagają w codziennej pracy

Nierzucający się w oczy pomocnicy, którzy czynią dzień pracy przyjemniejszym, są zawsze w pobliżu w razie potrzeby, są niewymagający i niezawodni. Ma szczęście ten, kto może liczyć na pomoc krasnoludków…Niestety one występują tylko w bajkach. Za to czyściwa MEWA, które można wynająć, są realne, dostępne na wyciągnięcie ręki i bardzo skuteczne.

Konkretna usługa w zakresie czyściw

Każdy, kto codziennie musi pracować w sposób efektywny i niezawodny, dobrze wie, czym jest wsparcie ze strony odpowiednio pomocnych przedmiotów. Na przykład szybkie wytarcie pozostałości po oleju przy pomocy czyściwa, usunięcie resztek wody lub kurzu z danej powierzchni. Czyściwa, oferowane przez firmę MEWA w ramach wynajmu funkcjonują w obiegu zamkniętym. Klienci zamawiają odpowiedne ilości według swoich potrzeb, MEWA dostarcza je punktualnie w ustalonych terminach. Po wykorzystaniu czyściwa gromadzone są w udostępnianych przez firmę MEWA bezpiecznych pojemnikach SaCon®, w których są one potem odbierane, prane i – już czyste – dostarczane ponownie klientom. Czyściwa dostosowane są do różnych zastosowań – od usuwania zanieczyszczeń spowodowanych olejami, tłuszczami, farbami czy rozpuszczalnikami, po delikatne polerowanie wrażliwych powierzchni. Asortyment czyściw MEWA obejmuje różne ich wersje przeznaczone dla różnych obszarów i tym samym zapewniające optymalną jakość czyszczenia w przemyśle, produkcji, w warsztatach i zakładach rzemieślniczych. A wszystko to dzięki tym małym tekstylnym pomocnikom, bez których trudno się obejść.

Textilsharing nakazem chwili

Jest jeszcze wiele zakładów, które wykorzystują produkty jednorazowe. Nie jest to ani ekonomiczne, ani zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. MEWA od 113 lat oferuje czyściwa w ramach wynajmu i tym samym jest pionierem tego, co określane jest mianem „Textilsharing”. Nadzwyczaj trwałe czyściwa mogą być prane nawet do 50 razy i potem wykorzystywane ponownie. Textilsharing oznacza możliwość korzystania z czyściw zawsze wtedy, kiedy są one potrzebne, bez konieczności ich posiadania. Zamknięty obieg, jaki MEWA oferuje w ramach systemu wynajmu czyściw, charakteryzuje się o wiele lepszym bilansem ekologicznym w porównaniu z czyściwami jednorazowymi lub papierowymi. Czas czyszczenia, w porównaniu z zastosowaniem papieru, jest krótszy o prawie 35 %.

Transformacja cyfrowa jest ważna

Rozwiązania cyfrowe stale towarzyszą także działaniom firmy MEWA. Kierowcy serwisowi, wyjeżdzający do klientów, wyposażeni są w przenośne komputery. Tym samym istnieje możliwość bezpośredniej ewidencji zapytań, zamówień czy też zwrotów. Zebrane informacje w czasie rzeczywistym przekazywane są do centralnej bazy danych firmy MEWA – tak wygląda ekologiczna i optymalna pod względem ekonomicznym logistyka. To niemal tak, jakby to też robił ktoś za nas. Tyle, że w firmie MEWA wszystko jest realne, namacalne i służy dobru klientów.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.