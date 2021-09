DoubleVerify przejmuje Meetrics, duża globalna akwizycja na rynku pomiaru i analityki mediów cyfrowych

DoubleVerify Holdings, Inc. (NYSE: DV), operator czołowej światowej platformy software’owej wyspecjalizowanej w pomiarach i analityce mediów cyfrowych, przejmuje Meetrics GmbH, czołową europejska firmę zajmującą się weryfikowaniem efektywności reklam w internecie.

DoubleVerify ma siedzibę główną w Nowym Jorku, spółka jest notowana na amerykańskiej giełdzie (NYSE: DV), obsługuje reklamodawców na całym świecie. Centrala Meetrics z kolei usytuowana jest w Berlinie, a spółka obsługuje klientów z 23 rynków europejskich. Akwizycja ma na celu wzmocnienie globalnych działań DoubleVerify.

Zespoły Meetrics ds. sprzedaży, produktowe i inżynieryjne będą nadal działać z biur w regionie EMEA, wzmacniając i rozszerzając działalność komercyjną DoubleVerify w tym regionie. Transakcja ma zostać zamknięta w trzecim kwartale 2021 roku.

Firma Meetrics została założona w 2008 roku w Berlinie i wyrosła na wiodącego europejskiego gracza na rynku weryfikacji reklam – oferującego kompleksowe rozwiązania i pomiary jakości mediów w zakresie Viewability (widoczności reklam), fraudów, brand safety (bezpieczeństwa marki w sieci) itp. Meetrics jest jedynym europejskim graczem, który nawiązał oficjalne partnerstwa w zakresie pomiaru weryfikacji reklam z Google i Facebookiem. Co więcej, rozwiązania firmy posiadają akredytację Media Rating Council, co świadczy o sile jej technologii i skuteczności produktów. Obecnie Meetrics obsługuje ponad 80 klientów w 23 krajach w Europie.

Misją DoubleVerify jest uczynienie reklamy cyfrowej jeszcze silniejszą i bezpieczniejszą, zapewniając globalnym markom przejrzystość i zaufanie do ich działań w obszarze digital – komentuje Mark Zagorski, CEO DoubleVerify – Naszą strategią wspierającą tę misję jest weryfikacja jakości wszędzie – jeśli chodzi o kanały, formaty, platformy, jak i lokalizacje geograficzne. Przejęcie Meetrics w pełni wspiera to podejście i wzmacnia nasz zasięg operacyjny w regionie EMEA, dodając do stanu naszego posiadania doświadczone zespoły sprzedaży, produktowe i inżynieryjne oraz trwałe relacje z klientami – to wszystko pomoże nam jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój naszego międzynarodowego biznesu.

Cały zespół Meetrics jest zachwycony, że może połączyć siły z DoubleVerify – szybko rozwijającą się, globalną organizacją z najlepszą w swojej klasie ofertą weryfikacyjną – mówi Philipp von Hilgers, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Meetrics – Integracja technologii i doświadczenia Meetrics z globalną platformą DV przyspieszy nasze wysiłki na rzecz poprawy jakości mediów i wydajności działań wiodących marek w regionie.

Od 2008 roku firma Meetrics stała się wiodącą, skoncentrowaną na Europie firmą zajmującą się weryfikacją reklam – dodaje Max von Hilgers, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Meetrics – Dzięki integracji z DoubleVerify przewidujemy skalowanie naszego rozwiązania w celu lepszej obsługi naszych klientów, przy jednoczesnym wywieraniu jeszcze większego pozytywnego wpływu na cały ekosystem.