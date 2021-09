Katalog firmy MEWA 2021/22 produktów renomowanych marek już jest dostępny

Nowe wydanie katalogu firmy MEWA 2021/22 produktów renomowanych marek obejmuje 288 stron, na których znajdują się informacje o ponad 10 000 artykułów, które potrzebne są w pracy, w tym także aktualne modele wybranych topowych marek, jak też innowacyjne nowości w zakresie rękawic roboczych i obuwia ochronnego. Cała oferta dostępna jest także w sklepie internetowym: https://buy4work.mewa-service.pl.

Katalog firmy MEWA produktów renomowanych marekoferuje odpowiednie wyposażenie do zastosowania w każdej sytuacji w pracy. W ofercie znajdują się certyfikowane rękawice robocze, obuwie ochronne, artykuły do ochrony wzroku, słuchu, głowy i dróg oddechowych, jak tez skóry oraz artykuły higieniczne.

Rabat na nowości do końca września

Na zamówienia dokonane do dnia 30 września 2021 r. przewidziany jest rabat w wysokości 10% na wszystkie nowe artykuły wymienione w katalogu. Dotyczy to np. nowego obuwia ochronnego Albatros, które za połączenie komfortu noszenia, sportowego wyglądu i zaawansowanych funkcji ochronnych uzyskało wyróżnienie w konkursie „German Innovation Award 21“. Nowością w asortymencie firmy MEWA są także aktualne modele sprawdzonego obuwia ochronnego serii Elten Wellmaxx. To obuwie wyposażone jest w doskonale amortyzującą podeszwę.

W zakresie środków do ochrony skóry MEWA również poszerzyła swoją ofertę: pojawiły się artykuły przeznaczone do higieny rąk firmy SC Johnson, na przykład bardzo skuteczny środek do dezynfekcji rąk „InstantFOAM® Complete“ w kolumnach dozujących „Touch Free“. W zakresie ochrony dróg oddechowych oraz elementów do zakrywania nosa i ust na stanowisku pracy, asortyment katalogu poszerzony został o maseczki medyczne, maski FFP2 oraz jednorazowe maseczki firmy 3M.

Szybkie dostawy

Na wszelkie pytania dotyczące aktualnej oferty szybko i kompetentnie odpowiedzą telefonicznie lub mailem odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Na wielu produktach możemy na życzenie klienta nadrukować lub naszyć jego logo. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju, zwroty są bezpłatne.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.