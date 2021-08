Czyszczenie części w ekologicznych myjkach do wynajęcia

Bez względu na to, czy chodzi o warsztat czy o zakład produkcyjny, w zakresie ekologicznego czyszczenia narzędzi i metalowych części biologiczne myjki stanowią najlepszą alternatywę dla urządzeń przeznaczonych do mycia na zimno, które wydzielają nie tylko silny, nieprzyjemny zapach, ale także zawierają substancje niebezpieczne i tym samym są szkodliwe dla zdrowia ludzi i dla środowiska. MEWA oferuje w tym zakresie w ramach swojego serwisu idealne rozwiązanie w postaci wszechstronnej myjki MEWA Bio-Circle.

Naturalne mikroorganizmy gwarantują biologiczne czyszczenie

W urządzeniu do czyszczenia części MEWA Bio-Circle wykorzystywany jest płyn czyszczący na bazie wody, który nie zawiera żadnych trujących czy łatwopalnych rozpuszczalników. Zabrudzenia powstałe na narzędziach i metalowych częściach usuwane są w delikatny sposób bez użycia szkodliwych dla zdrowia oparów chemicznych. Do czyszczenia wykorzystywane są naturalne mikroorganizmy, powodujące rozkład tłuszczów, smarów i olejów.

To praktyczne urządzenie składające się z wanny ze specjalnym pędzlem, można wykorzystać wszędzie tam, gdzie trzeba bezpiecznie i w sposób ekologiczny wyczyścić silnie zabrudzone części. W przeciwieństwie do urządzeń, w których czyszczenie odbywa się na zimno, myjka MEWA Bio-Circle może być stosowana nawet w przemyśle spożywczym, kiedy trzeba usunąć na przykład związki organiczno-chemiczne takie jak cukier.

Praktyczny serwis i konserwacja umożliwiają bezproblemową eksploatację

Bezpieczeństwo w zakładzie jest zawsze na pierwszym miejscu, przyczynia się do tego także stosowanie tej niezawodnej ekologicznej myjki. Gwarantuje to regularna konserwacja urządzenia, obejmująca uzupełnianie płynu czyszczącego, wymianę filtrów oraz elementów szybko zużywających się. Umowa na usługę firmy MEWA obejmuje praktyczny serwis i konserwację, która przeprowadzana jest co osiem lub co cztery tygodnie. Uszkodzone części wymieniane są przeważnie w przeciągu 24 godzin.

„Po zawarciu umowy klient może w ramach fazy testowej bliżej zapoznać się z systemem. Pracownik serwisu firmy dostarcza i instaluje zamówione urządzenie do czyszczenia części i potem dba o regularną konserwację. By urządzenie MEWA Bio-Circle uczynić jeszcze bardziej ekologicznym, testujemy obecnie nowy rodzaj filtra wielodrożnego. Po pomyślnym zakończeniu testów będzie on zastosowany we wszystkich urządzeniach klientów firmy MEWA w całej Europie“, wyjaśnia Daniel Krause, menedżer projektu i specjalista w dziale urządzeń do czyszczenia części w firmie MEWA.

Dane techniczne urządzeń MEWA BIO-CIRCLE Maxi GT oraz MEWA BIO-CIRCLE Mini GT:

Dwa modele do wyboru: BIO-CIRCLE Maxi GT 811 x 520 mm (powierzchnia robocza), kołka – opcjonalnie,

BIO- CIRCLE Mini GT 700 x 480 mm (powierzchnia robocza), standardowo wyposażona w kółka,

Obszary zastosowania: warsztaty, zakłady przemysłowe i produkcyjne, przemysł spożywczy

Ciężar urządzenia bez płynu: 45 kg (BIO-CIRCLE Mini GT), 55 kg (BIO-CIRCLE Maxi GT)

Nośność: 100 kg (Mini GT), 250 kg (Maxi GT)

Maks. pojemność: 100 litrów

Pobór mocy: ok. 700 W

Moc pompy: 40 W / 380 litrów /godz.

Temperatura: ustawiona fabrycznie na ok. 41 ° C

Temperatura pracy: 15-48°C

Zasadę działania myjki do części MEWA BIO-CIRCLE ilustruje film na stronie:

https://www.mewa-service.pl/newsroom/alle-videos/2016/04/urzadzenie-do-czyszczenia-czesci-bio-circle-firmy-mewa-umywalki-z-pedzlem-do-wynajecia/

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.