REACHaBLOGGER.pl – przychody za I półrocze 2021 minimalnie wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem

Przychody influence marketingowej platformy REACHaBLOGGER.pl, łączącej marketerów i blogerów we wspólnych działaniach komunikacyjnych, wzrosły w I półroczu br. do 329 tys. zł, wobec 324 tys. zł rok wcześniej. W pierwszej połowie 2021 r. do współpracujących z nią firm dołączyły m.in. marki takie jak: Ceneo, Electrolux, Agora, Axel Springer, Amtra, Domax, oraz agencje takie jak m.in.: Ebridge, Green Parrot, Aweo, Five Media, Innova, ClickMaster, DevDesign, Riverwood jak również inkubator Twój Startup.

W I półroczu br. na platformie REACHaBLOGGER.pl przybyło prawie 600 mediów i ponad 1491 nowych użytkowników (klientów biznesowych). W sumie w gronie klientów platformy znajduje się już prawie 14 tys. podmiotów, a na platformie jest już ponad 7 tys. aktywnych ofert od influencerów. Przychody REACHaBLOGGER.pl wzrosły w I półroczu br. do 329 tys. zł, wobec 324 tys. zł rok wcześniej. Przez platformę zostało w ciągu 7 lat zrealizowanych już ponad 17 tys. współprac między reklamodawcami a influencerami.

– Wynik jest bardzo zbliżony do ubiegłorocznego, cieszymy się, że jest nawet trochę lepszy, bo rynek pozostaje trudny w związku z zawirowaniami postpandemicznymi. Jednocześnie zakładamy, że drugie półrocze będzie już powrotem do długoterminowego trendu wzrostowego, tak więc prognozujemy, iż ubiegłoroczne przychody za cały rok, które w 2020 roku wyniosły 685 tys. zł netto., zostaną w tym roku przekroczone i po raz pierwszy w swojej historii platforma Reachablogger przebije poziom 1 mln. zł przychodów – komentuje Robert Sosnowski, CVO REACHaBLOGGER.pl.

REACHaBLOGGER.pl to istniejąca na rynku od 7 lat platforma, która ma na celu ułatwianie współpracy na linii reklamodawcy – influencerzy. Reklamodawcy (marketerzy, agencje, domy mediowe, firmy e-commerce) mogą na niej znaleźć twórców internetowych, którzy wesprą ich konkretnie ukierunkowane działania promocyjne. Z drugiej strony influencerzy i blogerzy mogą przeglądać aktualne oferty reklamodawców i reagować na nie, zgłaszając swoją chęć udziału w konkretnej akcji. Podstawowe produkty to: wpis sponsorowany mający często formę testu produktu lub usługi. REACHaBLOGGER.pl jest platformą peer-to-peer i umożliwia bezpośrednie „zakupy” u konkretnych influencerów, co odróżnia ją od wielu podmiotów działających w obszarze influence marketingu.

Klientami platformy REACHaBLOGGER.pl są marketerzy, agencje digital, domy mediowe, a także agencje PR, agencje SEO i firmy z branży e-commerce.

W ciągu ostatniego półrocza platforma wprowadziła kilka modyfikacji w systemie. Umożliwione zostało systemowe komentowanie współprac po ich realizacji – wkrótce te informacje będą publikowane dla klientów, co ułatwi im ocenę potencjału poszczególnych influencerów (wzbogaci to obecnie obowiązujący system gwiazdkowy). Ponadto filtorwanie ofert influencerów zostało rozszerzone o miasta, płeć, system operacyjny komputera i smartfona.

Wszystkie media obecne na platformie REACHaBlLOGGER mają miesięcznie sumarycznie już ponad 82 mln unikalnych użytkowników, a kanały socialowe ponad 142 mln followersów, fanów i subskrybentów.

Na platformie zarejestrowanych jest już ok. 14 tys. klientów. Mogą oni korzystać z palety ponad 7000 aktywnych ofert od influencerów obecnych na platformie. Platforma jest laureatem 3 nagórd i wyróżnień: Orzeł Innowacji, Nagroda Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Certyfikat Nowoczesne Przedsiębiorstwo.

Więcej na: www.REACHaBLOGGER.pl