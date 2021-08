Zmiany klimatu, pandemia i system wynajmu czyściw MEWA

Dziś to już jest jasne – wygranym w wyniku pandemii będzie klimat. Wiadomo też jest, iż spadek ilości emisji CO 2 w roku 2020 o siedem procent w porównaniu w rokiem poprzednim nie zatrzyma zmian klimatu. Ziemia potrzebuje rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju oraz niezliczonej ilości pojedynczych działań. Zarówno ludzie, jak i firmy stoją przed koniecznością zmiany codziennego funkcjonowania, które musi być bardziej przyjazne dla klimatu. Takim działaniem może być rezygnacja z czyściw jednorazowych w fabryce czy w warsztacie i wykorzystanie do czyszczenia maszyn i narzędzi czyściw wielokrotnego użytku. System wynajmu czyściw MEWA oparty jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju i pozwala oszczędzać zasoby.

Powietrze stało się wyraźnie lepsze, jest mniej samochodów, samoloty prawie nie latają. Nie zaskakuje zatem ta duża liczba, jaka wymieniona została w rocznym raporcie międzynarodowej organizacji badawczej Global Carbon Project: w 2020 na całym świecie było o 2,4 gigaton mniej emisji CO 2 w porównaniu z rokiem 2019. To brzmi uspokajająco. Czy zatem będzie tak jak kiedyś? Przeciwnie, zmiany klimatu pomimo pandemii postępują nadal. W ciągu ostatniego roku, jak stwierdza raport, powstało 34 gigaton gazów cieplarnianych i wzrosła ilość CO 2 w atmosferze. Mimo to rok 2020 był dobrym rokiem dla klimatu, przede wszystkim dlatego, iż powstało wiele nowych ekologicznych rozwiązań lub bardziej intensywnie rozwinęły się niektóre obszary, takie jak praca zdalna, imprezy i spotkania organizowane w Internecie oraz nowe modele działania oparte na zasadzie współdzielenia (sharing).

Firma MEWA oferuje w systemie współdzielenia bardzo chłonne, wysokiej jakości czyściwa. Również i tutaj obowiązuje zasada unikania wytwarzania odpadów oraz wspólnego wykorzystywania rzeczy. Czyściwa nie są zatem sprzedawane, ale wynajmowane w systemie pełnej obsługi. Każdemu, kto zdecyduje się na tę usługę, zamówiona ilość czyściw dostarczana jest bezpośrednio do miejsca, gdzie będą one wykorzystane. Dodatkowo kierowca serwisowy firmy MEWA dostarcza jeden lub więcej specjalnych pojemników SaCon, które służą do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania oraz transportu brudnych czyściw. W umówionych terminach kierowca odbiera czyściwa do prania. Oczywiście jednocześnie ma ze sobą ładunek świeżych, czystych pod względem higienicznym czyściw. Ten zamknięty system zgodny jest z zasadą zrównoważonego rozwoju i to nie tylko dlatego, że pozwala uniknąć wytwarzania setek kilogramów odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego, a każde czyściwo może być prane nawet do 50 razy. Także w samych zakładach firmy MEWA czyściwa poddawane są nadzwyczaj ekologicznemu procesowi prania i suszenia.

Zasada zrównoważonego rozwoju ma w firmie MEWA długą tradycję: wielokrotne wykorzystanie czyściw i stosowanie procesów pozwalających zaoszczędzić zasoby, na których oparta jest usługa, od ponad 110 lat określają politykę firmy. Już w 1997 roku MEWA, jako pierwsza firma w branży zarządzania tekstyliami uzyskała certyfikat w zakresie ochrony środowiska ISO 14001. Obecnie MEWA pierze ponad 1 miliard czyściw rocznie dla 190 000 firmowych klientów. Nowoczesna technologia ochrony środowiska pozwala odzyskiwać smary i farby z brudnych czyściw i wykorzystywać je do ogrzewania linii pralniczych i suszących. Bilans firmy w zakresie ochrony środowiska wykazuje pokrycie zapotrzebowania na energię w 80% na skutek stosowania własnych rozwiązań, jak też zmniejszenie ilości wykorzystanego oleju opałowego o siedem milionów litrów rocznie. Poza tym nowoczesny system kaskadowy zastosowany w liniach pralniczych umożliwia oszczędne wykorzystanie świeżej wody. Środki piorące, których dawki zredukowane są do minimum, ulegają rozkładowi biologicznemu.

System wynajmu czyści MEWA stwarza możliwość ku temu, by w krótkim czasie funkcjonowanie fabryki czy warsztatu stało się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Tutaj nie powstają specjalne odpady, jak to ma miejsce w przypadku stosowania czyściw jednorazowych, co powoduje również emisję CO 2 . System wynajmu czyściw ma jeszcze wiele innych zalet: to wysokiej jakości profesjonalne rozwiązanie dla każdego zakładu, które jest zarazem wygodne, umożliwia jasną kalkulację kosztów i pozwala zaoszczędzić czas.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.