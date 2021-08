Carrefour i Altavia Polska zachęcają klientów do kibicowania kolarzom podczas Tour de Pologne

Odliczamy już ostatnie dni do startu tegorocznego Tour de Pologne! Agencja Altavia Polska wspiera Carrefour Polska w akcji promocyjnej związanej z tym wielkim sportowym świętem. Działania są skierowane do wielbicieli największej imprezy kolarskiej w Polsce oraz do Klientów sklepów Carrefour. Kampania „Razem wspieramy polskie kolarstwo – bądź z nami na trasie” potrwa do końca sierpnia.

Carrefour Polska po raz piąty z rzędu wspiera Tour de Pologne jako główny sponsor tej imprezy. Firma już od wielu lat zaangażowana jest w propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, a udział w promocji sportu, w tym kolarstwa, wpisuje się w kluczową dla Carrefour strategię transformacji żywieniowej.

Kolarze wystartują już 9 sierpnia z Placu Zamkowego w Lublinie. Zwycięzcę całej rywalizacji poznamy 15 sierpnia w Krakowie. Podczas 78. edycji wyścigu topowi cykliści będą rywalizować o żółtą koszulkę lidera Carrefour i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Carrefour.

Jak w poprzednich latach, także w tym roku, Altavia Polska przygotowała wspólnie z Carrefour kampanię dla klientów sieci. Agencja odpowiada zarówno za kreację, jak i produkcję nośników promujących Tour de Pologne na terenie sklepów. W 142 placówkach w Polsce można zobaczyć materiały POS wspierające akcję konsumencką i zachęcające do kibicowania naszym sportowcom.

Tour de Pologne jest prestiżowym wyścigiem kolarskim o randze międzynarodowej. Ma bardzo długą tradycję – istnieje już od 78 lat i jest częścią światowego UCI World Tour. Co roku przyciąga wielu fanów, którzy nie tylko towarzyszą kolarzom na trasie, ale również wspierają ich poprzez angażowanie się w różnego rodzaju akcje promocyjne.

Razem wspierajmy polskie kolarstwo – bądź z nami w Carrefour i na trasie Tour de Pologne!