Stephan Vogel nowym CEO Circlewise, Paweł Lebiedziński obejmuje stanowisko General Manager CEE

Stephan Vogel został nowym CEO międzynarodowej firmy Circlewise, specjalizującej się w rozwiązaniach technologicznych i strategicznych w obszarze performance marketing, w szczególności związanych z budową i prowadzeniem programów partnerskich. Dotychczasowy CEO, Mathias Hell pozostaje w firmie, obejmując stanowisko COO. Jednocześnie Paweł Lebiedziński obejmuje stanowisko General Manager CEE, a Stian Longva – General Manager Nordics. Wszystkie te zmiany związane są z dokonanym w ostatnim czasie przejęciem przez Circlewise dwóch agencji skandynawskich – Performission Sweden i Performission Norway – i planami ekspansji na kolejne rynki europejskie.

Stephan Vogel

Stephan Vogel, nowy prezes CEO Circlewise, karierę zawodową rozpoczynał w 2007 roku, w agencji Horváth & Partners Management Consultants. Bezpośrednio przed przejściem do Cirlewise był wiceprezesem ds. marketingu i rozwoju biznesu w norweskiej grupie Target Holding, której częścią jest Circlewise.

– Sukcesy w Polsce i Skandynawii utwierdziły nas, że afiliacja in-house, jako alternatywa do współpracy z sieciami afiliacyjnymi, to dokładnie to, czego dzisiaj potrzebuje branża ecommerce. Moim celem jest umocnienie pozycji platformy Circlewise Partnership Hub w Polsce i Skandynawii, oraz ekspansja na kolejne rynki europejskie, w tym przede wszystkim region DACH – mówi Stephen Vogel, nowy CEO firmy.

Dotychczasowy CEO Cirlewise – Mathias Hell – pozostaje w firmie i jako COO i będzie zajmował się optymalizacją działań operacyjnych firmy i rozwojem technologii, która stanowi trzon oferty Circlewise.

Jednocześnie Paweł Lebiedziński (dotychczasowy COO Circlewise), obejmuje stanowisko General Manager CEE, a Stian Longva (założyciel i dotychczasowy CEO agencji Performission Norway), obejmuje stanowisko General Manager Nordics.

Zmiany w strukturach związane są z niedawnym przejęciem przez Circlewise dwóch agencji skandynawskich – Performission Sweden i Performission Norway oraz planami ekspansji na kolejne rynki europejskie.

Circlewise to międzynarodowa firma, powstała w 2014 roku, z centralą w Norwegii, działająca na kilkunastu rynkach europejskich, w tym m.in. w Niemczech, Estonii, Finlandii, Szwecji, na Litwie i na Łotwie. Dostarcza rozwiązań w obszarze marketingu digital z naciskiem na programy partnerskie; pod koniec 2020 roku dokonała przejęcia polskiej agencji Adhydra, specjalizującej się w performance marketingu „nowej generacji” (Paweł Lebiedziński, wcześniejszy CEO agencji Adhydra, objął wtedy stanowisko COO w międzynarodowych strukturach Circlewise). Dzięki przejęciu Polska stała się dla Circlewise hubem na potrzeby rozwoju na kolejne rynki europejskie.

Circlewise specjalizuje się przede wszystkim we wsparciu marketerów w prowadzeniu własnych programów partnerskich (in-house). Agencja zapewnia zespoły ekspertów i konieczne technologie, usługi i narzędzia – przede wszystkim w oparciu o wspomnianą platformę Partnership Hub oraz

Marketplace Circlewise, czyli otwarty, globalny rynek wydawców afiliacyjnych, dostępny dla wszystkich użytkowników platformy (jeśli chodzi o polskojęzyczne zasoby to w Marketplace obecni są zarówno najwięksi wydawcy online w Polsce, m.in. Onet, WP czy Interia, jak i „niszowe” źródła ruchu takie jak blogerzy, influencerzy, czy niewielkie strony tematyczne).

W gronie polskich klientów Circlewise znalazły się m.in. marki takie jak: eobuwie.pl, Pracuj.pl, Duka, Delikatesy Centrum, home&you, Etam, Lombi.com, Merkury Market, Neonet, Pako Lorente, Miloo Home, Carsmile, Modivo.