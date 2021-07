Raport Meetrics Q2/2021: Wskaźniki reklam wideo w II kwartale w Polsce w dół, dla reklam display – stabilne

Średni współczynnik widoczności (viewability) reklam displayowych pozostaje na polskim rynku po II kwartale bieżącego roku na identycznym poziomie jak kwartał wcześniej, podczas gdy reklamy wideo są o kilka punktów procentowych mniej widoczne w porównaniu z I kwartałem.

W II kwartale bieżącego roku średnia oglądalność reklam wideo w polskim internecie spadła o 2 punkty procentowe, do 78 proc. (wobec 80 proc. w Q1). Reklamy displayowe utrzymały natomiast współczynnik widoczności na poziomie 61 proc., identyczny jak kwartał wcześniej – to wyniki najnowszego raportu „Viewability Benchmarks”, opublikowanego przez Meetrics, wiodącą europejską firmę zajmującą się pomiarami i analizą reklamy digital. Średnie viewability reklam display dla wszystkich badanych rynków europejskich wyniosło 57 proc. (odnotrowujac spory spadek względem I kwartału, kiedy wskaźnik ten wynosił 61 proc.).

Meetrics wprowadza w najnowszej edycji swojego raportu dodatkowe, bardziej szczegółowe wskaźniki widoczności dla reklam wideo (m.in. w zależności od wielkości video playera), pomagając polskiej branży reklamowej jeszcze lepiej mierzyć efektywność tego obszaru reklamy digital. Najnowszy “Benchmark Report, Q2 2021” zawiera również szczegółowy przegląd wskaźników widoczności dla poszczególnych formatów reklamowych w Polsce, jak i mnóstwo możliwości porównywania ich z innymi europejskimi rynkami.

Raport pokazuje też ranking najczęstszych przyczyn braku widoczności reklam (w podziale procentowym), a także jakie pozytywne i negatywne trendy należy obecnie brać pod uwagę na różnych europejskich rynkach.

Stabilizująca się na wysokim poziomie średnia oglądalność reklamy display to bardzo pozytywny sygnał dla polskiej branży reklamowej. Reklamodawcy i agencje korzystają z narzędzi pomiarowych, które pozwalają zadbać o jakość i dobór odpowiednich placementów reklamy digital. Widać, że to już przynosi pierwsze rezultaty. Niemniej jednak równoczesny spadek widoczności reklam wideo dowodzi, że kwestie przejrzystości i jakości pozostają ważne dla dalszego rozwoju rynku w kontekście efektywności reklamy – mówi Hubert Świtalski, Regional Manager CEE w Meetrics.

Pełny raport, zawierający m.in. szczegółową listę poszczególnych formatów bannerów reklamowych I ich viewability, jest dostępny do ściągnięcia za darmo ze strony Meetrics: https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/.

W swoich kwartalnych raportach, Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.