Najpierw wypróbuj, potem wynajmij – Pakiet zapoznawczy czyściw MEWA

Zrównoważony rozwój to jedno z największych zadań naszych czasów. Można go realizować poprzez mniejsze i większe rozwiązania, zarówno w firmach, jak i w życiu prywatnym. Praktycznym rozwiązaniem w tym zakresie jest stosowana przez firmę MEWA zasada „textilsharing”, która zakłada stosowanie czyściw wielokrotnego użytku do czyszczenia maszyn i urządzeń w zakładach i warsztatach. Wszystkim tym, którzy chcieliby wypróbować system wynajmu czyściw, MEWA oferuje tzw. pakiet zapoznawczy.

Zasada zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialne działanie mają w firmie MEWA długą tradycję. Przemysłowe czyściwa, oferowane w systemie wynajmu oraz procesy pozwalające oszczędzać zasoby, od początku istnienia firmy stanowią podstawę jej działania. Teraz, dzięki „pakietowi zapoznawczemu czyściw”, klienci mogą zapoznać się z usługą firmy w zakresie czyściw i dokładnie przetestować usługę przez dwa miesiące, korzystając w razie potrzeby także z odpowiednich porad firmy w zakresie stosowania czyściw.

Czyściwa wielokrotnego użytku oddziaływają pozytywnie na bilans ekologiczny z wielu względów, Są one o 35% bardziej efektywne niż materiały jednorazowe. Czyściwa takie wykonane są z różnych włókien: od tych najbardziej delikatnych po bardzo trwałe i tym samym nadają się do czyszczenia różnych powierzchni o różnym stopniu zabrudzenia. Najwygodniejsza z punktu widzenia użytkownika jest jednak sama usługa, polegająca na odbieraniu brudnych i dostarczaniu czystych czyściw.

W ciągu dwóch miesięcy testowych doradca klienta odwiedza użytkownika i jego zakład, by omówić praktyczne strony zastosowania czyściw i ich wykorzystania, a także, by wymienić się doświadczeniami. Jeśli okaże się, że usługa nie spełnia oczekiwań z punktu widzenia procesów realizowanych w danym zakładzie, to zakład testujący takie czyściwa może bez problemu odstąpić od umowy. Jeśli natomiast jest zadowolony z usługi, to umowa przedłużana jest na dłuższy okres.

Pranie do 50 razy…

Ponad2,7 mln osób w wielu branżach w ponad 20 krajach korzysta już z tej wygodnego rozwiązania, polegającego na stałym zaopatrywaniu zakładu w czyste, wysokiej, jakości czyściwa, dobrane do specyfiki czyszczonych powierzchni. Nie ma zatem materiałów jednorazowych, są za to materiały wielokrotnego użytku – ta usługa sprawia, że nie trzeba się już troszczyć o zakupy, odpowiednie pranie, suszenie, wymianę i składowanie materiałów używanych do czyszczenia. W tkalni firmy MEWA w Niemczech tkane są czyściwa, które można wykorzystać ponownie po każdym praniu aż do 50 razy. Linie piorące i suszące oraz instalacje ściekowe to innowacyjne rozwiązania, uwzględniające zasady ochrony środowiska. To oznacza możliwie najmniejsze zużycie wody, środków piorących i energii, a także lokalne łańcuchy zaopatrzenia. Jeśli dany zakład zdecyduje się na współpracę w firmą MEWA, oznacza to dla niego trwale skalkulowane koszty użytkowania czyściw przez trzy lata oraz świadomość, że tym samym przyczynia się on do ochrony środowiska naturalnego.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.