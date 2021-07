CVC Capital Partners kupuje udziały w Aleph Holding, działającym na naszym rynku poprzez Httpool Polska

Aleph Holding to globalny partner największych platform cyfrowych, operujący na 90 rynkach na całym świecie i docierający do 2 mld konsumentów. Jest właścicielem firm: Internet Media Services, Httpool i Social Snack. Przygotowując się do przyszłorocznego debiutu giełdowego, sprzedaje za 470 mln dolarów mniejszościowy pakiet udziałów firmie inwestycyjnej CVC Capital Partners. Tym samym wycena Aleph Holding wynosi 2 mld dolarów. Transakcja zostanie sfinalizowana w sierpniu br.

Aleph Holding jest właścicielem działającej również od 2012 r. na rynku polskim firmy Httpool będącej największym na świecie globalnym partnerem reklamowym największych platform społecznościowych, takich jak m.in. LinkedIn, Twitter, Tik Tok, Facebook, Snapchat czy Spotify.

Biura Httpool znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Gastón Taratuta, założyciel i dyrektor generalny Aleph Holding, rozmawiał z kilkoma funduszami inwestycyjnymi i wybrał CVC Capital Partners ze względu na globalny zasięg.

– Zdecydowałem się na sprzedaż pakietu udziałów Aleph Holding firmie CVC Capital Partners, gdyż jest to inwestor, który działa globalnie i doskonale rozumie globalne gospodarki. Aleph Holding dąży do tego by reklama digital była dostępna globalnie. Media cyfrowe przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego i dostarczają biznesowi rozwiązań jakie nie były dostępne w świecie analogowym – mówi Gastón Taratuta i dodaje, że przed debiutem giełdowym Aleph planuje dalsze rozszerzanie swojej oferty w krajach rozwijających się poprzez przejęcia firm.

Sprzedaż udziałów przez Aleph ma miejsce w istotnym dla holdingu momencie: na koniec 2021 r. planuje on zanotowanie sprzedaży brutto na poziomie 1 mld dol., co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2020 kiedy to sprzedaż brutto koncernu wyniosła 475 mln dol.

Aleph Holding zapowiada również dwukrotne zwiększenie rocznych dochodów za 2021 r., do około 150 milionów dolarów.