Nowe 3-osiowe centrum obróbkowe – trafna realizacja potrzeb

Do trudnych zadań wymagających wysokiej wydajności obróbki skrawaniem firma HURCO zaprojektowała 3-osiowe centrum obróbkowe „VMX 50 Di”. Bazując na sukcesie mniejszych

3-osiowych modeli firmy, nowa wersja „VMX 50i” została zaprojektowana jako podstawa. Ma ona odpowiednie wyposażenie, umożliwiające skrawanie aluminium oraz wykonywanie filigranowych konturów dla większych części.

Pliening, lipiec 2021: Główną różnicą w stosunku do dotychczasowej serii jest przede wszystkim znacznie szybsze wrzeciono, które jest jeszcze bardziej dynamiczne podczas rozruchu i hamowania: Przy maksymalnej prędkości obrotowej 15 000 obr./min zapewnia ono moc do 22 kW i moment obrotowy do 140 Nm.

Grupą docelową dla VMX 50 Di są producenci kontraktowi w sektorze pojedynczych części i małych serii, którzy zazwyczaj do swoich procesów obróbczych wymagają wyższych prędkości. VMX 50 Di jest przeznaczone zarówno do skrawania aluminium, jak i do obróbki małych części oraz do wykonywania filigranowych konturów na większych elementach. W tym przypadku narzędzi o małych średnicach można używać w sposób szczególnie efektywny, najlepiej przy dużych prędkościach.

Sebastian Herr, kierownik działu techniki zastosowań HURCO: „Nasi klienci stosują najczęściej narzędzia ze stożkiem niesamohamownym uchwytu SK 40 i SK 50. W sektorze zleceń łączonych modelowy jest natomiast uchwyt SK 40. VMX 50 Di, będąc standardowo wyposażone w ten uchwyt, sprawdza się tu więc idealnie.