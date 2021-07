Carsmile nowym klientem Circlewise, pierwsze w branży motoryzacyjnej rozliczenia od transakcji (CPS)

Carsmile, największa w Polsce platforma online samochodów w abonamencie, została klientem Circlewise. Carsmile uruchomi własny program partnerski, korzystając z narzędzi Circlewise. Program będzie prowadzony w 3 różnych modelach sprzedażowych, w tym m.in. niespotykanym do tej pory na rynku motoryzacyjnym modelu CPS (Cost Per Sale, czyli w tym przypadku stała prowizja płacona od sprzedanego auta).

Carsmile.pl specjalizuje się w udostępnianiu aut w formie najmu, leasingu lub kredytu, zarówno dla firm, jak i użytkowników indywidualnych. Współpraca ma charakter długofalowy, umowa została podpisana bezterminowo.

W ramach startującej współpracy Carsmile uruchamia własny program partnerski, korzystając z narzędzi oferowanych przez Circlewise.

– W przeszłości wielokrotnie próbowaliśmy działać wspólnie z sieciami afiliacyjnymi, ale efekty były za każdym razem niesatysfakcjonujące. Jesteśmy przekonani, że własny program partnerski oparty na bezpośrednich relacjach Carsmile z wydawcami, oraz narzędziach i know-how Circlewise, pozwoli nam uzyskać znacznie lepsze wyniki sprzedażowe – mówi Piotr Stanoch, Dyrektor Marketingu w Carsmile.

Program partnerski (afiliacyjny) in-house wpisuje się w strategiczne założenia Carsmile jeśli chodzi o zakup mediów – od ponad 2 lat Carsmile realizuje strategię opartą o in-house buying. Program partnerski będzie prowadzony w trzech modelach rozliczeniowych. Będą to CPC (Cost Per Click) – dedykowany w tym przypadku wyłącznie kontekstowo dopasowanym blogerom i influencerom, CPL (Cost Per Lead) – płatność za lead kontaktowy, a całkowitą nowością w segmencie automotive w Polsce i prawdopodobnie na świecie będą rozliczenia w modelu CPS (Cost Per Sale – w tym przypadku stała prowizja płacona od każdego sprzedanego auta).

Na stronie Carsmile.pl jest już dostępny „gateway” przekierowujący do rejestracji w programie, a start działań planowany jest na lipiec (https://carsmile.pl/program-partnerski).

– Rozliczenie w modelu CPS w branży automotive jest ciągle unikatowe i mało rozpowszechnione nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Podobne dzialania prowadzi np. Tesla, która nagradza abonamentami na ładowania auta w zamian za polecenia zakończone transakcjami – dodaje Paweł Lebiedziński, General Manager CEE w Circlewise.

Circlewise AS to międzynarodowa firma z centralą w Norwegii, dostarczająca rozwiązań w obszarze marketingu digital, z naciskiem na programy partnerskie. Powstała w 2014 r., działa obecnie na kilkunastu rynkach europejskich, w tym m.in. w Polsce, Niemczech, Estonii, Finlandii, Szwecji, na Litwie czy na Łotwie.

W gronie polskich klientów Circlewise znajdują się m.in. marki takie jak: Pracuj.pl, home&you, DUKA, Etam, Merkury Market, Neonet, Pako Lorente.

Circlewise jest właścicielem innowacyjnej platformy do budowy i prowadzenia własnego programu partnerskiego z dostępem do globalnego marketplace wydawców, know-how międzynarodowego zespołu oraz narzędzi automatyzujących procesy rozliczeń, optymalizacji i komunikacji z wydawcami.