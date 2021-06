Kamikaze przygotowało dla marki Bourjois kampanię na trzy rynki CEE

Agencja Kamikaze przygotowała dla marki Bourjois (z portfolio Coty Eastern Europe) akcję wizerunkowo-sprzedażową, wspierającą launch nowych maskar Bourjois Volume Glamour – na trzech rynkach CEE: w Polsce oraz w Rumunii, a na Węgrzech wyłącznie wspierającą sprzedaż. W polskiej odsłonie akcji jako partner bierze też udział marka biżuterii Minty Dot.

Kampanie prowadzone będą pod hasłem „Podkręć radość w swoim stylu”. Potrwają w sumie do końca lipca. Prowadzone będą przede wszystkim w kanale digital (Social Media i display), oraz dodatkowo na rynku polskim wsparte w głównych sieciach drogeryjnych (POS).

Osią kampanii jest aktywacja konkursowa dla marki Bourjois. Jest ona związana z rynkowym debiutem nowych maskar Bourjois Volume Glamour – www.bourjois.com/pl/volume-glamour. Głównym celem kampanii jest wsparcie launchu – budowanie świadomości i wizerunku produktu, jak również wsparcie sprzedaży całej kategorii produktowej maskar na wspomnianych rynkach.

Agencja Kamikaze jest odpowiedzialna za przygotowanie głównego pomysłu kreatywnego kampanii oraz spójnej z nim idei we wszystkich głównych touch-pointach dla marki Bourjois i całego projektu jak influencer marketing, kampania digital w social media oraz display, czy kluczowej aktywacji na dedykowanej stronie www.

Na piękno kobiety składa się wiele czynników: jej wygląd, emocje, nastrój danego dnia. Nowe maskary Volume Glamour podkręcają to, co w kobiecie najpiękniejsze w danej chwili. Sprawiają, że my – kobiety – możemy jeszcze lepiej wyrażać piękne emocje, które są w nas, na swój własny sposób. Tak powstał koncept kampanii „Podkręć radość w swoim stylu” – komentuje Patrycja Południkiewicz – Kędzior, Senior Copywriter Kamikaze.

Osią kampanii jest aktywacja prowadzona na stronie www.podkrecradosc.pl, przygotowana również przez Kamikaze. By wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu dowolnej mascary Volume Glamour. Do współpracy na rynku polskim COTY Eastern Europe oraz Kamikaze zaprosiła markę biżuterii Minty Dot. W konkursie jest do wygrania 80 voucherów o wartości 200 złotych Minty Dot oraz 3 vouchery Minty Dot o wartości 2 tys. zł każdy.

Dodatkowo każda osoba, która weźmie udział w konkursie otrzymuje też zniżkę – 20% na zakupy w sklepie on-line https://www.mintydot.pl/ .

Kamikaze obsługuje markę Bourjois od lutego bieżącego roku. Agencja obsługuje także od kilku lat inne marki z portfolio Coty Eastern Europe: Sally Hansen, Max Factor i Miss Sporty.

Kamikaze to agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem, obchodząca w tym roku swoje 15-te urodziny. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. marki L’Oréal, Danone, Super-Pharm, Kaufland Polska, marki Coty, Yves Rocher, a także Orange Polska czy Shell.

www.kamikaze.digital