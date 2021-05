Pod hasłem #SuperMocOkularów startuje kampania edukacyjna Czas Na Wzrok 2021

Nieprawidłowe użytkowanie okularów nabywanych poza salonami optycznymi i kwestia ograniczania liczby odpadów bez recyklingu i właściwego odzyskiwania surowców to dwa kluczowe obszary, z którymi – we współpracy z partnerskimi salonami optycznymi – zmierzy się w tym roku Grupa Essilor. Wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii Czas Na Wzrok.

Każdego roku do naszego kraju trafia blisko 14 mln sztuk gotowych okularów – zarówno korekcyjnych bezbarwnych, jak i tanich okularów przeciwsłonecznych. Mimo że blisko 80 proc. Polaków ma świadomość zagrożeń wynikających z użytkowania ich bez konsultacji ze specjalistą, kupują je, szkodząc tym samym nie tylko wzrokowi, ale także środowisku. Ze zleconego przez Grupę Essilor i zrealizowanego przez SW Research w lutym br. badania[1] wynika, że w 2020 roku aż 70 proc. Polaków nie zbadało swojego wzroku u okulisty lub optometrysty. Jednocześnie, 69 proc. respondentów przyznało, że w „pandemicznej rzeczywistości”, w wyniku zwiększonej ilości czasu spędzonego przed ekranem, ich wzrok uległ pogorszeniu. Ta szczególna sytuacja i związane z nią ograniczenia spowodowały, że wiele osób – zamiast skorzystać z usługi badania wzroku i profesjonalnego doboru okularów w salonie optycznym – wybrało szybszy, ale niekoniecznie lepszy sposób, ratując się gotowymi okularami z drogerii, apteki czy supermarketu.

Jako Grupa Essilor, od przeszło trzech lat staramy się podnosić w społeczeństwie świadomość potrzeby dbania o wzrok – najważniejszego zmysłu w nowej rzeczywistości. Zatrważające statystyki dotyczące zaniechania badań wzroku wśród Polaków w ubiegłym roku, jak i sama liczba tzw. „gotowców”, które trafiają do Polski, uderzyły nas na tyle, że tegoroczną edycję edukacyjno-społecznej kampanii Czas Na Wzrok postanowiliśmy w pełni poświęcić właśnie kwestii okularów jednorazowych. Chcemy przypomnieć Polakom, że jest to rozwiązanie wyłącznie awaryjne i nie może być traktowane w kategorii regularnej korekcji. To niezwykle istotne, aby uświadamiać ludzi, jak ważna jest profesjonalna, indywidualnie dobrana korekcja okularowa. Stąd pomysł na tegoroczną edycję kampanii. Przekonamy Polaków do tego, że po okulary powinno się przychodzić wyłącznie do optyka a przy okazji zadbać o naszą planetę dla kolejnych pokoleń. –mówi Justyna Skrzypek, Country Marketing Director Grupy Essilor na Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Ukrainę.

Przynieś niepotrzebne okulary

Grupa Essilor od ponad trzech lat prowadzi intensywną komunikację opartą na działaniach promujących dbanie o wzrok i prawidłową korekcję okularową. W tym roku do każdego salonu optycznego, oznakowanego specjalną „eko ikoną” można przynieść stare, nieużywane, zniszczone okulary i w zamian – otrzymać specjalną ofertę na kupno nowej, profesjonalnie wykonanej pary okularów wraz z badaniem wzroku w ich cenie (w tych salonach, w których prowadzone są badania wzroku). Zebrane z całej Polski okulary Grupa Essilor przekaże do przetworzenia na energię dla naszych domów.

Organizatorem kampanii Czas Na Wzrok jest Grupa Essilor – firmy Essilor Polonia, JZO i Jai Kudo. Partner logistyczny akcji to firma DPD. Za koordynację kampanii i działania komunikacyjne prowadzone w jej ramach odpowiada agencja M&CC. Za projekty oraz produkcję materiałów BTL dla salonów optycznych – firma Altavia Polska.

[1] Źródło danych: Raport „Czas Na Wzrok 2021” – badanie opinii, postaw i wiedzy na temat dbania o wzrok, zwłaszcza w okresie pandemii, przeprowadzone na zlecenie Grupy Essilor przez SW Research w lutym 2021, na reprezentatywnej grupie Polaków n=800 w wieku 18+.