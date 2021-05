Przyszłość na czterech kołach – pierwsza ciężarówka z napędem wodorowym w branży tekstylnej jeździ dla firmy MEWA

MEWA przejmuje rolę pioniera w obszarze zrównoważonego rozwoju i ekologii. Jest pierwszą niemiecką firmą i jedną z dwudziestu w Europie, które korzystają na co dzień z pierwszej na świecie ciężarówki z napędem wodorowym. Kilka dni temu firma Hyundai przekazała kluczyki do takiej ciężarówki – „Xcient Fuel Cell“. Już pod koniec kwietnia b.r. można było zobaczyć na drogach Szwajcarii ciężarówkę, która zaopatruje klientów firmy MEWA, nie emitując przy tym żadnych spalin.

Zeroemisyjna mobilność w zamkniętym obiegu

Wodór jest obecnie na świecie chyba najważniejszym nośnikiem energii przyszłości. W Szwajcarii innowacyjna koncepcja wykorzystania wodoru stała się już rzeczywistością. „Koncepcja wykorzystania wodoru w napędzie ciężarówki stanowi dla nas światową premierę, bowiem MEWA jest dotychczas pierwszą i tym samym jedyną niemiecką firmą, biorąca udział w tym projekcie“, mówi Kay Simon, Kierownik Działu ds. Koncepcji Mobilności i Strategii Dystrybucji w centrali firmy MEWA w Wiesbaden, i uzupełnia: „Bardzo jesteśmy dumni z tego, ze jesteśmy pierwsi, którzy wykorzystują wodór do tego celu.“

Z rury wydechowej wydobywa się para wodna zamiast CO 2

Wykorzystanie „zielonej“ energii w postaci wodoru nieemitującego CO 2 czyni ten projekt jedynym w swoim rodzaju. Do jego wytwarzania wykorzystywany jest prąd wytwarzany w elektrowniach wodnych bez udziału CO 2 – a zatem ciężarówka emituje jedynie czystą parę wodną. Ten zgodny z zasadami ekologii obieg świetnie pasuje do nowej strategii dystrybucyjnej firmy MEWA. „Codzienne dostawy dla naszych klientów związane są obecnie w nieunikniony sposób z emisją CO 2 “, wyjaśnia Kay Simon. „Chcielibyśmy w sposób zrównoważony zmniejszyć tę emisję w naszej flocie samochodowej. W tym wypadku MEWA stawia nie na technologie redukujące emisje CO 2 , ale na technologie przyszłości wolne od emisji dwutlenku węgla, takie jak wykorzystanie wodoru.“



W Szwajcarii połączono zasadę wielokrotnego wykorzystania z dystrybucją opartą na zrównoważonym rozwoju

MEWA jako europejski usługodawca w zakresie tekstyliów od 113 lat hołduje zasadzie wielokrotnego wykorzystania i tym samym strategii działania opartego na zasadzie zrównoważonego rozwoju i traktowania z respektem zasobów naturalnych. Zatem ciężarówka napędzana wodorem, która odbiera i dostarcza czyściwa wielokrotnego użytku i ubrania robocze, idealnie pasuje do naszego parku samochodowego. Także Georga Lazara dyrektora zarządzającego ds. handlowych firmy MEWA w Szwajcarii cieszy ten pilotażowy projekt: „Poszliśmy o jeden krok dalej w kierunku tego, by w przyszłości zaopatrywać naszych klientów w Szwajcarii, korzystając ze środków transportu nieemitujących CO 2 . Nasza usługa stanie się dzięki temu jeszcze bardziej zgodna z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju.“

Pojazdy użytkowe napędzane wodorem nie stanowią zagrożenia dla klimatu

Hyundai jest pierwszym producentem, który oferuje ciężki pojazd użytkowy produkowany seryjnie, który napędzany jest wodorem. Siedem zbiorników z wodorem daje ciężarówce zasięg wynoszący ponad 400 km. Dzięki zeroemisyjnej technologii pojazdów napędzanych wodorem MEWA jest o jeden krok bliżej celu, jakim jest stworzenie ekologicznego parku samochodowego. „Rocznie dla każdej ciężarówki emisja CO 2 zredukowana będzie o około 65 ton. Ta ciężarówka stanowi zasadniczy element tego niezwykłego systemu i tym samym stanowi ważny klucz dla rozwoju zeroemisyjnego transportu“, stwierdza Mark Freymüller, dyrektor generalny firmy Hyundai Hydrogen Mobility.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.