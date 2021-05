Sandra Drażba i Elżbieta Szymkiewicz-Buza dołączają do Httpool Polska, wzmacniając zespoły obsługujące Spotify i LinkedIn

Do zespołu Httpool Polska dołączyła Sandra Drażba, która jako Spotify Client Partner wzmocni zespół odpowiadający za obsługę serwisu Spotify. Do firmy dołącza także Elżbieta Szymkiewicz-Buza, która jako LinkedIn Client Partner wzmocni zespół obsługujący platformę LinkedIn. Httpool jest strategicznym partnerem reklamowym czołowych platform społecznościowych na całym świecie, takich jak m.in. LinkedIn, Twitter, Snapchat, Spotify, TikTok, Brainly czy Facebook.

Sandra Drażba przechodzi do Httpool Polska z agencji LTTM (dawniej LifeTube), w której pracowała od 2017 roku, ostatnio na stanowisku Senior Sales Manager & Team Leader. Odpowiadała tam za sprzedaż kampanii z influencerami, obsługę klienta i budowanie relacji biznesowych, współpracując zarówno z klientami bezpośrednimi, jak i największymi agencjami oraz domami mediowymi. Wcześniej, w latach 2014 – 2017, pracowała jako Content Manager w agencji Feno. Jest absolwentką studiów magisterskich na Collegium Civitas (kierunek – Komunikacja zintegrowana: reklama, PR, branding).

W Httpool Polska Sandra Drażba objęła stanowisko Spotify Client Partner.

Httpool Polska wzmacnia również Elżbieta Szymkiewicz-Buza, która dołącza do zespołu LinkedIn, obejmując funkcję LinkedIn Client Partnera.

Elżbieta Szymkiewicz-Buza karierę w branży rozpoczynała w 2011 roku, w agencji Digital Avenue, następnie pracowała m.in. w firmach takich jak Comperia, Studio 111 i Netsprint. Przed przyjściem do Httpool Polska, pracowała przez 3 lata w Grupie Wirtualna Polska, gdzie była odpowiedzialna m.in. za zwiększanie sprzedaży w obszarze performance, współpracując z klientami bezpośrednimi, domami mediowymi oraz agencjami reklamowymi.

Elżbieta Szymkiewicz-Buza jest absolwentką warszawskiego Uniwersytetu SWPS (studia magisterskie na kierunku Psychologia Społeczna).

– Bardzo się cieszę, że Sandra i Elżbieta dołączyły do naszego zespołu Httpool Polska. Obie mają duże doświadczenie w sprzedaży i na rynku mediowym. Sandra dołącza do czteroosobowego zespołu Spotify i będzie podlegać Adamowi Puchalskiemu, Spotify Sales Lead Poland. Zajmie się kontaktami z domami mediowymi i klientami z obszaru lifestyle. Elżbieta dołącza z kolei do trzyosobowego zespołu LinkedIn, zarządzanego przez Justynę Bednarek, LinkedIn Sales Lead Poland. Zajmie się klientami, którzy chcą docierać do swoich klientów B2B za pośrednictwem platformy LinkedIn – komentuje Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

Httpool to największy na świecie globalny partner reklamowy czołowych platform społecznościowych. Firma wchodzi w skład Aleph Holding i działa na ponad 40 rynkach na całym świecie, zatrudniając ponad 400 pracowników. Jest przedstawicielem reklamowym największych platform społecznościowych, wśród których są m.in. LinkedIn, Twitter, Tik Tok, Facebook, Snapchat czy Spotify. Httpool ma też w swoim portfolio autorską technologię Wise.Blue – bardzo popularne narzędzie do skutecznej reklamy na Twitterze (także oficjalny partner API Twittera), używane przez największych reklamodawców na całym świecie.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, jednak strategicznie i długofalowo celem firmy jest budowanie silnych zespołów lokalnych, współpracujących z reklamodawcami i firmami „w terenie”. Lokalne i regionalne biura Httpool znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2020 roku Httpool obchodził 20-lecie działalności.