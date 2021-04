Eksperci Httpool jako pierwsi na świecie uczestniczą w „Akademii TikTok”

Polski oddział TikTok uruchamia nowy globalny program edukacyjny o nazwie „Akademia TikTok”, a jego pierwszym uczestnikiem została firma Httpool.

– TikTok staje się jedną z najpopularniejszych platform na świecie i cieszymy się, że możemy mieć udział w jego rozwoju – mówi Aljoša Jenko, dyrektor generalny Httpool – Ponieważ Httpool jest pierwszym partnerem, który uczestniczy w „Akademii TikTok”, wzmacniamy tym samym nasze eksperckie zespoły z Europy Środkowej, zapewniając im ekskluzywne insighty, analizy i szkolenia, a to z kolei pozwoli im jeszcze lepiej wspierać reklamodawców w maksymalizacji efektów biznesowych ich działań w TikToku.

– Jesteśmy bardzo dumni z bycia pierwszym partnerem uczestniczącym w „Akademii TikTok ”, i tym samym obecności „na pierwszej linii frontu” w zdobywaniu najnowszej wiedzy. Cieszymy się, że możemy wspierać polskich marketerów, w tym by osiągali jak najlepsze efekty ze swoich działań na tej dynamicznie rozwijającej się platformie – dodaje Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

„Akademia TikTok”, stworzona przez zespół TikTok w Polsce, zaprosi wybrane agencje marketingowe do udziału w szkoleniach online, które Httpool jako pierwsza firma na świecie właśnie ukończyła. Oficjalna światowa premiera Akademii odbędzie się latem tego roku.

– Cieszymy się, że możemy w Europie Środkowej tworzyć i rozpoczynać globalny program TikToka, który wzmacnia potencjał rozwoju platformy w regionie, nie tylko wśród użytkowników, ale także i wśród marek. Program „Akademia TikTok” został opracowany z myślą o partnerach platformy. To nie tylko zapewnienie specjalistycznych warsztatów, ale także podejście do każdego uczestnika uszyte na jego miarę, tak aby każdy marketer mógł stać się „Ekspertem TikToka” – mówi Sylwia Chada, General Manager of TikTok Poland and Central Europe

Program ma na celu zapewnienie pracownikom firm, będących partnerami TikToka, istotnych możliwości merytorycznych szkoleń. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko jak zorganizować kampanię na TikToku, ale także jak najlepiej wykorzystać samą platformę i jej społeczność, jednocześnie dbając o DNA swoich marek. Program ma ambicje zapewniania wszechstronnej wiedzy, dostarczanej bezpośrednio przez zespół TikTok, które będzie obejmować różne obszary, w tym m.in. bezpieczeństwo marki, najlepsze praktyki kreatywne, przegląd narzędzi komunikacyjnych i ich zastosowanie, a także np. studia przypadków czy przegląd reklam aukcyjnych.

Httpool to największy na świecie globalny partner reklamowy m.in. Twittera. Firma wchodzi w skład Aleph Holding i działa na ponad 40 rynkach na całym świecie, zatrudniając ponad 400 pracowników. Jest przedstawicielem reklamowym największych platform społecznościowych, wśród których są m.in. LinkedIn, Twitter, Tik Tok, Facebook, Snapchat czy Spotify. Httpool ma też w swoim portfolio autorską technologię Wise.Blue – bardzo popularne narzędzie do skutecznej reklamy na Twitterze (także oficjalny partner API Twittera), używane przez największych reklamodawców na całym świecie.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, jednak strategicznie i długofalowo celem firmy jest budowanie silnych zespołów lokalnych, współpracujących z reklamodawcami i firmami „w terenie”. Lokalne i regionalne biura Httpool znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2020 roku Httpool obchodził 20-lecie działalności.