Raport Meetrics Q1/2021: Polski rynek e-reklamy wraca do formy po “szoku” z końcówki roku

Wskaźniki widoczności reklam w polskim internecie po “szoku” w końcówce ubiegłego roku, wróciły do normy i europejskiej średniej. Viewability zarówno reklam graficznych, jak i wideo, znacznie wzrosło w pierwszym kwartale 2021 roku. W najnowszym raporcie Meetrics po raz pierwszy prezentuje nowe szczegółowe wskaźniki widoczności dla reklam wideo – w podziale na wielkość ekranów, na których są odtwarzane.

W pierwszych miesiącach 2021 roku Viewability (widoczność) reklam wideo w Polsce wzrosła aż o 7 procent, do 80 procent. Również średnie wskaźniki Viewability dla reklam typu display (“bannerowych”) mocno wzrosły, aż o niemal 10 proc. – do 61 procent – pokazuje najnowszy raport „Viewability Benchmarks” przygotowywany cokwartalnie przez firmę Meetrics, europejskiego lidera na rynku pomiarów i analiz e-reklamy. Meetrics uwzględnia w najnowszym raporcie po raz pierwszy nowe szczegółowe wskaźniki widoczności dla reklam wideo – w podziale na wielkość ekranów, na których są odtwarzane.

Raport Viewability Benchmarks” pokazuje także szczegółowo m.in. dane dotyczące poszczególnych formatów reklamowych, jak również pozwala na porównania trendów z poszczególnych rynków europejskich.

Raport wskazuje także na główne powody braku widoczności lub słabej widoczności reklam digital (czołowym powodem pozostaje tradycyjnie złe umiejscowienie reklamy na stronie, jednak przyczyn słabej widoczności reklam może być dużo więcej).

– Przez ostatnie trzy miesiące polski rynek bardzo mocno popracował nad efektywnością reklamy w internecie. Jednak by nie tylko utrzymać się w europejskiej średniej, ale wznieść się ponad ten poziom, należy cały czas pamiętać o tym co jest kluczem do sukcesu, w kontekście widoczności naszych reklam w sieci. A kluczem tym jest jakość miejsca w którym tę reklamę umieszczamy, czyli mówiąc branżowym językiem – dobry placement. Oczywiście ważne jest również korzystanie z dostępnych narzędzi pozwalających na weryfikację jakości wyświetlania reklam – mówi Hubert Świtalski, Regional Manager CEE Meetrics.

Pełny raport, zawierający szczegółową listę poszczególnych formatów bannerów reklamowych, jest dostępny do ściągnięcia za darmo ze strony Meetrics: https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/.

W swoich kwartalnych raportach, Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.