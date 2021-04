MEWA otrzymała brązową statuetkę w konkursach Effie-Awards i BoB-Awards

Strategia marketingowa firmy MEWA okazała się przekonująca dwukrotnie – jury konkursu Effie Awards i konkursu BoB-Awards przyznały firmie brązową statuetkę za aktualną kampanię marketingową.

Konkurs, w którym uzyskuje się wyróżnienie za „efektywność komunikacji marketingowej“, w skrócie „Effie“, istnieje już od 1968 roku. Chodzi w nim nie tylko i wyłącznie o samą strategię marketingową, pomysły na kampanie i ich realizację, ale także o ich oddziaływanie. W tym roku firma MEWA otrzymała brązową statuetkę Effi i należy do grona wyróżnionych firm, podobnie jak marki takie jak Deutsche Bahn, Dr. Oetker i O2. Konkurs BoB-Awards organizowany jest w Niemczech, Austrii i Szwajcarii i promuje wybitne osiągnięcia w komunikacji w obszarze B2B.

W obydwu przypadkach uznano nowy, przekonujący styl komunikowania się firmy z opinią publiczną: zamiast – tak jak do tej pory – być w tle, firma zaznacza teraz szeroko swoją obecność. Pragnie zwrócić na siebie uwagę, chce, by jej marka, nazwa i zasada „Textilsharing” były znane możliwie jak najszerzej. Zrezygnowano z powściągliwości w kontaktach z opinią publiczną i na pierwszy plan wysunięto zalety modelu biznesowego firmy, prezentując go innym firmom i decydentom. Sukces polegał na tym, że w ciągu pół roku udało się firmie MEWA dotrzeć do odbiorców jej przekazów marketingowych i była ona w stanie znacząco zwiększyć znajomość swojej marki wśród decydującej grupy docelowej.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.