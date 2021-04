Od nowego sezonu piłkarze w Moguncji będą grać na stadionie „MEWA ARENA”

Począwszy od kolejnego sezonu, tzn. od lipca 2021 r., stadion klubu piłkarskiego 1. FSV Mainz 05 będzie miał nową nazwę: MEWA ARENA. Firma będąca liderem na rynku zarządzania tekstyliami z siedzibą w Wiesbaden i posiadająca 45 placówek w 14 krajach Europy rozszerza tym samym swoją długoletnią współpracę z klubem 1. FSV Mainz 05. Oprócz prawa do tego, by patronować nazwie stadionu, MEWA dodatkowo zyskała obszerny pakiet świadczeń w zakresie reklamy i swojej obecności na stadionie klubu.

[Warszawa, kwiecień 2021 r.] Nowa umowa pomiędzy klubem Bundesligi i firmą MEWA na początek obowiązuje do 2026 roku i stanowi punkt kulminacyjny trwającego od wielu lat ścisłego partnerstwa. MEWA widoczna była jako partner klubu 1. FSV Mainz 05 już w 2013 roku, przede wszystkim będąc patronem loży dla VIPów: „MEWA Lounge“, jak też później – od 2019 roku – jako patron trybuny. Wspólnie z partnerem klubu, agencją marketingu sportowego Infront, udało się przenieść stosunki partnerskie na wyższy poziom.

To ścisłe partnerstwo opiera się na wspólnych wartościach: oprócz zakorzenienia w Regionie Ren-Men są to takie obszary tematyczne jak zrównoważony rozwój i zaangażowanie w rozwój młodych sportowców, gdzie klub 1. FSV Mainz 05 i firma MEWA działają ręka w rękę. Klub 1. FSV Mainz 05 poprzez swoje projekty społeczne, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, już ponad dziesięć lat temu, jako pierwszy klub Bundesligi, zaangażował się aktywnie w obszarze ochrony środowiska i przekazywania wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem dla lepszej przyszłości.

Również firma MEWA ustala standardy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pod pojęciem „Textilsharing“ usługodawca, jakim jest MEWA, zaopatruje firmy w tekstylia takie jak ubrania robocze czy czyściwa przemysłowe, wynajmując je w ramach systemu wielokrotnego użytku i zasady „korzystać zamiast mieć“. W swoich zakładach MEWA stawia na ekologiczne technologie, takie jak odzysk ciepła, oczyszczanie ścieków, recykling surowców i oszczędne wykorzystanie świeżej wody. Odpowiedzialność w kierowaniu przedsiębiorstwem przez rodzinną firmę potwierdza jej stały rozwój od ponad 110 lat. Poza tym MEWA angażuje się już od dłuższego czasu w sport młodzieżowy i aktywnie wspiera w obszarze socjalnym placówki dla dzieci i młodzieży.

„Wraz z umieszczeniem nazwy firmy MEWA w nazwie stadionu nasze długoletnie partnerstwo z firmą MEWA, nacechowane wzajemną satysfakcją i oparte na wspólnie cenionych wartościach, wchodzi na nowy poziom. Szczególnie teraz, w czasach, które niosą ze sobą szczególne wyzwania, jest to znak dużego zaufania, co pozwala rozwijać istniejące bliskie relacje i oznacza również, że partnerstwo to jest korzystne zarówno do klubu 1. FSV Mainz 05, jak i dla firmy MEWA. Do podstawowych wartości klubu FSV Mainz 05 i firmy MEWA należy także zrównoważony rozwój ekologiczny – również to będą przekazywały reklamy, jakie znajdą się w przyszłości na stadionie“, mówi dr Jan Lehmann, członek zarządu ds. ekonomicznych klubu 1. FSV Mainz 05.

„Jesteśmy dumni, że możemy być patronem stadionu, będącego siedzibą tak zaangażowanej i sympatycznej drużyny piłkarskiej!“, mówi Michael Kümpfel, członek zarządu ds. marketingu i dystrybucji firmy MEWA. „Od wielu lat czujemy się blisko związani z klubem 1. FSV Mainz 05. Nie tylko przez nasze bliskie położenie w regionie i dotychczasową współpracę, ale także przez owego zespołowego ducha i wartości, które wspólnie podzielamy – istniej tu wiele paraleli między osiągnięciami uzyskiwanymi w sporcie i sukcesami osiąganymi przez firmę. Oczywiście tym samym będziemy bardziej widoczni dla naszych grup docelowych. Dla przedsiębiorstwa i dla marki MEWA jest to niepowtarzalna szansa, z której chętnie skorzystamy.“

„To partnerstwo jest typowym przykładem skutecznego sponsoringu. Wspólne wartości, duże zaufanie i lokalna bliskość, stanowią najlepszą przesłankę ku temu, by tak duże zaangażowanie, jakim są prawa do używania nazwy, wypełnić treścią. Bardzo cieszymy się na dalszą, jeszcze bardziej intensywną współpracę z firmą MEWA, jak też na wiele porywających spotkań sportowych na stadionie MEWA ARENA.“, mówi Marco Sautner, dyrektor zarządzający agencji marketingu sportowego Infront Germany.

Od 1908 MEWA oferuje tekstylia przemysłowe w ramach systemu pełnej obsługi, stając się tym samym pionierem w zakresie usług typu Textilsharing. Obecnie MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 placówek, oferując odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, maty olejowe – wraz z serwisem, naprawą, magazynowaniem i logistyką. Dodatkowo można także zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe artykuły bhp. 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2019 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 734 mln euro i tym samym stała się wiodącą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych działań, jak też w uznaniu jej wiodącej pozycji oraz i działań w zakresie innowacji, firma wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia.