Biuro Podróży Reklamy ma nowego klienta – Sunday Polska

Do grona klientów agencji interaktywnej Biuro Podróży Reklamy dołączyła firma Sunday Polska, jeden z liderów na rynku instalacji fotowoltaicznych. Głównym zadaniem agencji będzie przygotowanie nowej strony internetowej Sunday Polska.

Agencja Biuro Podróży Reklamy została wybrana w przetargu. Zadaniem agencji będzie przygotowanie i wdrożenie nowej strony internetowej firmy Sunday Polska. Działania te będą realizowane w 3 etapach, zaplanowanych do lipca br.

Biuro Podróży Reklamy odpowiada m.in. za dokonanie analizy rynku i przedstawienie rozwiązań, opracowanie struktury strony, opracowanie koncepcji strony i stworzenie projektów graficznych strony.

Opiekę nad projektem po stronie Sunday Polska sprawuje Lidia Kłosowska, Dyrektor ds. Marketingu, Komunikacji i Wsparcia Sprzedaży, natomiast po stronie agencji – Marek Izdebski, web app technology manager.

– Polski rynek fotowoltaiki rośnie od kilku lat bardzo dynamicznie, rok 2021 znów zapowiada się rekordowo, a kanał internetowy to dla nas główny i najważniejszy sposób komunikacji z potencjalnymi klientami. Stąd decyzja o zwiększeniu budżetu digital w tym roku, w tym m.in. na potrzeby stworzenia nowej strony firmowej. Do projektu wybraliśmy agencję Biuro Podróży Reklamy, bo propozycja tej agencji najlepiej odpowiadała na nasz brief, była naszym zdaniem najbardziej „w punkt” – mówi Lidia Kłosowska, Dyrektor ds. Marketingu, Komunikacji i Wsparcia Sprzedaży w Sunday Polska.

Sunday Polska prowadzi aktywności w obszarze digital, a za obsługę budżetu w tym kanale odpowiada agencja Performance Labs.