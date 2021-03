Przemysł 4.0 – wszystko w Sieci, także czyściwa MEWA

W przyszłym miesiącu pojęcie „Przemysł 4.0“ będzie obchodzić jubileusz. Zostało ono wprowadzone dziesięć lat temu podczas Targów w Hanowerze w 2011 roku i od tamtej chwili idea ta stała się koncepcją realizowaną na całym świecie. „Internet Rzeczy“ stanowi wszędzie wyzwanie dla małych i dużych firm – czwarta rewolucja przemysłowa rozpoczęła się i jest intensywnie realizowana. A co z czyściwami MEWA? One już uczestniczą w tym procesie. Odciążają zakłady np. w fazie przestawiania produkcji, bowiem inteligentny system wynajmu czyściw MEWA gwarantuje, iż czyste czyściwa, służące do czyszczenia maszyn i narzędzi, są zawsze pod ręką. W zakładach MEWA nawet procesy związane z produkcją i usługami dostosowane zostały do koncepcji Przemysłu 4.0. System wynajmu czyściw, wykorzystując produkty bardzo wysokiej jakości, jest bardzo efektywny i oferuje małym, średnim i dużym firmom wartość dodaną.

Zaawansowana elektronika i najnowocześniejsze technologie informatyczne sprawiają, że jest to możliwe – zakłady produkcyjne są coraz bardziej inteligentne. W wielu fabrykach idea Przemysłu 4.0 stała się już rzeczywistością. Ludzie komunikują się z maszynami, maszyny komunikują się z produktem, a także pomiędzy sobą. Czyściwa MEWA bez problemu wpasowują się w ten wysokowydajny system i poprzez system ich wynajmu, oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju, przyczyniają się do tego, iż praca może być teraz coraz dokładniejsza. Jak to funkcjonuje? Bardzo prosto: MEWA oferuje swoje wysokiej jakości czyściwa, charakteryzujące się dużym stopniem chłonności i stabilnością formy, w ramach systemu określanego jako Textilsharing. Umożliwia on użytkownikowi korzystanie z czyściw bez potrzeby ich posiadania. Użytkownik wnosi natomiast opłatę za wynajem, co umożliwia mu przy okazji przejrzystą kalkulację kosztów, w zamian za to otrzymuje pakiet obejmujący pełną usługę. MEWA dostarcza czyściwa bezpośrednio do danego zakładu w bezpiecznym, hermetycznie zamykanym pojemniku MEWA SaCon, w którym potem zużyte czyściwa mogą być bezpiecznie przechowywane i transportowane. Większym zakładom udostępniana jest większa ilość pojemników typu SaCon. W ustalonym terminie kierowca serwisu odbiera zużyte czyściwa i zawozi je do pralni. Oczywiście przekazuje on także przy tej okazji ładunek świeżych, czystych czyściw, co zapewnia możliwość ciągłego, dokładnego czyszczenia maszyn i narzędzi.

A co z wrażliwymi powierzchniami? To też nie jest problem. MEWA ma idealne czyściwo dla każdej branży. Oferowane są cztery rodzaje czyściwa – od bardzo wytrzymałego, stabilnego czyściwa do wszelkich zastosowań i usuwania większych zanieczyszczeń olejami, farbami, rozpuszczalnikami i tłuszczami, aż po delikatne czyściwo wykonane z mikrofazy, praktycznie niepozostawiające na powierzchni kłaczków, przeznaczone dla bardzo wrażliwych powierzchni. Wszystkie rodzaje czyściwa charakteryzują się dużą szybkością wchłaniania cieczy i są przyjemne w dotyku. Bowiem – czy to w tradycyjnym zakładzie czy też w fabryce, gdzie już realizowana jest koncepcja Przemysłu 4.0 – praca z wykorzystaniem czyściw MEWA idzie szybciej i jest bardziej przyjemna. Czyściwo dobrze układa się w ręku, działa szybko i dokładnie, dając pożądany efekt czyszczenia. Strzępki papieru lub klaczki ze szmatek, pozostające na narzędziach czy maszynach po ich czyszczeniu, w przypadku czyściw MEWA nie wchodzą w grę. Wygodna praca zwiększa zadowolenie pracowników i wzmacnia poczucie dobrze wykonywanego wspólnego działania. Mogą oni również czuć się bezpieczni, bowiem pojemnik MEWA SaCon pozwala zachować porządek i zabezpiecza brudne czyściwa przed samozapłonem. Czyściwo odebrane przez kierowcę serwisu może potem zostać wykorzystane jeszcze wiele razy. System wynajmu czyściw MEWA może być z łatwością zintegrowany z działalnością każdej fabryki i każdego warsztatu, co z pewnością przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia motywacji pracowników do bardziej efektywnej pracy.

Każda firma, która dostosowuje swój zakład do koncepcji Przemysłu 4.0 lub też już go dostosowała, uwzględnia najważniejsze zagadnienia naszych czasów – zasadę zrównoważonego rozwoju i oszczędzanie zasobów. Ekologiczny system wynajmu czyściw MEWA idealnie pasuje do tej całościowej koncepcji.

