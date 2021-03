Arek Siuda dyrektorem kreatywnym Altavia Polska

Altavia Polska wzmocniła się nowym transferem – do jej Działu Kreacji dołączył Arek Siuda, obejmując stanowisko Creative Director. Do Altavii przeszedł z agencji Generations Family & Young Marketing, gdzie również był Creative Directorem.

Arek Siuda ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży komunikacji marketingowej. Do Altavii przeszedł z agencji Generations Family&Young Marketing, w której od 2017 r. kierował Działem Kreacji. Wcześniej, przez 2 lata, był Senior Art Directorem i Creative Directorem w agencji Martis Communication&Strategy. W latach 2012-2015 pełnił rolę Creative Supervisora na rynki EMEA dla Oriflame Sweden, gdzie z Centrali w Warszawie nadzorował pracę teamów kreatywnych dedykowanych poszczególnym krajom regionu. Przed 2012, w zespole agencji Banah Group, przez 6 lat na stanowiskach Senior Art Director oraz Creative Group Head zajmował się tworzeniem kampanii ATL, BTL i Digital. Karierę w branży zaczynał w agencji Opus B Warsaw, gdzie pełnił funkcje Art Directora i Group Heada.

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Prywatnie dumny tata dwóch córek. Uwielbia góry i śnieg, najlepiej w komplecie z deską i nartami. Lubi też rolki i astronomię.

– Na polskim rynku jesteśmy od 18 lat. Przez cały ten czas ewoluujemy i rozwijamy się tak by być dla naszych klientów najbardziej efektywnym partnerem biznesowym. Zaproszenie Arka do zespołu to integralna część tego procesu, to wzmocnienie naszego działu kreacji i poszerzenie naszych kompetencji w budowaniu strategii komunikacji dla naszych Klientów- mówi Dobrochna Janik, General Manager, Altavia Polska.