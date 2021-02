Małe ściereczki o dużych możliwościach: czyściwa MEWATEX do każdego zastosowania

Niezależnie od tego, czy chodzi o pojazdy, przemysł czy drukarnie, firma MEWA oferuje odpowiednie czyściwa wielokrotnego użytku dla każdego zastosowania i dla każdych wymagań. Czyściwa są chłonne, wytrzymałe, mają jednakową wielkość. Użytkownik może je wynająć w firmie MEWA. Dzięki może uzyskać optymalne rezultaty w zakresie czystości, higieny i ochrony środowiska.

[Warszawa, luty 2021 r.] To był wizjonerski pomysł. W 1908 roku założyciel firmy MEWA, Hermann Gebauer, postanowił wytwarzać ściereczki do czyszczenia o tak dobrej jakości, że po użyciu można je było prać i potem wielokrotnie używać. Koncepcja się sprawdziła w ciągu wielu dziesięcioleci istnienia firmy. Dziś firma MEWA pierze ponad miliard czyściw rocznie, a koncepcja oferowania ścierek wyłącznie do wypożyczenia w ramach tzw. pełnej usługi, pozostała niezmieniona: brudne czyściwa wymieniane są na czyste po ich ekologicznym wypraniu. Uszkodzone lub mocno zużyte czyściwa automatycznie wymieniane są na nowe.

Różne powierzchnie wymagają różnego traktowania. MEWA oferuje odpowiednie czyściwa do zastosowań niemal w każdej branży – od warsztatów samochodowych, poprzez drukarnie aż po przemysł metalowego i elektrotechniczny. MEWATEX® to wytrzymałe czyściwo do ogólnego zastosowania, MEWATEX® PLUS nadaje się szczególnie do delikatnych powierzchni, MEWATEX® ULTRA oferuje szczególnie wysoką chłonność do czyszczenia i polerowania delikatnych powierzchni, a PROTEX® praktycznie nie pozostawia kłaczków po czyszczeniu.

Praktyczne oznaczenie trzema kolorami

Czyściwa oznaczone są napisem „MEWA” w różnych kolorach. Czerwony napis oznacza czyściwa do zastosowania w warsztatach i przemyśle samochodowym, niebieskie – w zakładach przemysłowych, a zielone – w drukarniach.

Ekologiczne ściereczki

Podczas gdy czyściwa papierowe i tekstylne jednorazowe po użyciu trafiają do kosza, czyściwa MEWATEX mogą być prane i używane ponownie nawet do 50 razy. Ochrona środowiska zaczyna się już na etapie produkcji: kłaczki bawełniane powstające podczas tkania są zbierane i przetwarzane na materiał izolacyjny, stosowany przy produkcji samochodów np. do wytłumiania ich wnętrza. Dzięki specjalnemu systemowi recyklingu wody, jej ilość potrzebna do prania w zakładach MEWA jest o połowę mniejsza niż w przypadku konwencjonalnych procesów prania. Wykorzystywane są również oleje wypłukane z brudnych czyściw. Służą one do wytworzenia do 80% energii potrzebnej dla funkcjonowania linii pralniczych i suszących.